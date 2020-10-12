اليوم السابع
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الأمريكيان بول ميلجروم وروبرت ويلسون يحصلان على جائزة نوبل للاقتصاد 2020

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:07 م
الأمريكيان بول ميلجروم وروبرت ويلسون يحصلان على جائزة نوبل للاقتصاد 2020 الفائزان بجائزة نوبل للاقتصاد
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية "نوبل"، عن فوزالأمريكيين بول ميلجروم وروبرت ويلسون، بجائزة نوبل للاقتصاد للعام 2020، وذلك لجهودهما في "تحسين نظرية المزاد واختراعات تنسيقات المزاد الجديدة".

وشهد العام الماضي تكريم ثلاثة من الاقتصاديين المقيمين في الولايات المتحدة - أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو ومايكل كريمر- لعملهم في التخفيف من حدة الفقر في العالم.

وتبلغ قيمة جائزة الاقتصاد 10 ملايين كرونة (1.1 مليون دولار) هذا العام، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى الممنوحة للطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام. والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.


جائزة نوبل

جائزة نوبل للاقتصاد

جائزة نوبل 2020

جوائز نوبل

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