اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:22 م
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الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 5 أسابيع بدعم من تفاؤل بشأن التعافى والتحفيز

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:19 م
الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 5 أسابيع بدعم من تفاؤل بشأن التعافى والتحفيز ارتفاع اسهم
رويترز

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قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم، الاثنين، إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع بدعم من تفاؤل بشأن استقرار التعافي الاقتصادي في الصين وآمال بمزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة، وهو ما ساعد في تبديد مخاوف يثيرها تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أرجاء القارة.
 
وواصل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الصعود لثالث جلسة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.7% تقوده مكاسب لأسهم قطاعات المرافق والتكنولوجيا والسيارات.
 
وتنتظر الأسواق بيانات بشأن التضخم والإنتاج الصناعي ومعنويات الشركات والتي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع. وتتجه كل الأنظار أيضا إلى قمة الاتحاد الأوروبي في 15 و16 أكتوبر تشرين الأول، وخصوصا بعد أن حددت المملكة المتحدة مهلة لإتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل الذي يضم 27 دولة.
 

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