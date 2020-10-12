استجابة لسيبها علينا.. المصرية للاتصالات ترفع كفاءة كابينة تليفون بالمحلة

أمنية فايد

أكدت الشركة المصرية للاتصالات فى ردها على شكوى واردة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تضرر فيها عدد من الاهالى من إنقطاع الخدمة في سنترال المحلة الكبرى، الغربية، وبالتالى انقطاع خدمة الإنترنت، أنه تم التواصل بقطاعات الإسكندرية، وتم إبلاغ سنترال المحلة الكبرى بالغربية، بضرورة إصلاح العطل وصيانه البوكس.

وبناء عليه، تم إصلاح الخط الأرضى، وتم التأكد من خلال مكالمة العميل على الخط الأرضى، وعمل الصيانة اللازمة للبوكس، ورفع كفاءة العمل، والتأكد من الوصول للسرعات المطلوبة.

و كان القارئ أحمد محمود محمد حمد أرسل شكوى لخدمة صحافة المواطن متضررا فيها من إنقطاع الخدمة في سنترال المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وبالتالي إنقطاع خدمة الإنترنت عن المشتركين لافتا فى رسالته انه تم الإتصال بالشركة والإبلاغ أكثر من مرة خاصة و ان الكابينه الخاصة بالخط متهالكة .

وتأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".