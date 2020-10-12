اجتماع طارئ لنقابة البيطريين بعد إعلان تكليف صيادلة بهيئة سلامة الغذاء

كتبت ــ آية دعبس

دعا الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، هيئة مكتب النقابة العامة لعقد اجتماع طارئ، اليوم الاثنين، 12 أكتوبر 2020، عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة 2018، ودفعة 2019، وفبراير ويناير 2020، وتكليف عدد من الصيادلة بهيئة سلامة الغذاء.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الطارئ اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لمساندة حق الأطباء البيطريين فى التعيين.



وكانت قد شهدت صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، استنكار قطاع عريض من الأطباء البيطريين، بعد الإعلان عن تكليف الصيادلة وتسكينهم بهيئة سلامة الغذاء، مؤكدين أنهم المعنيون بالرقابة على الأغذية دون غيرهم، وطالبوا بإعادة التكليف لخريجى كليات الطب البيطرى، بعد وجود عجز كبير في أعدادهم بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وخروج الكثير من العاملين بها على المعاش.