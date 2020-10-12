أشرف طلعت أول عميد لطب جامعة دمياط

دمياط معتز الشربينى

تسلم اليوم الاثنين الدكتور أشرف طلعت عبد الصمد المشرف على إنشاء كلية الطب البشرى بدمياط ومستشار رئيس الجامعة لمكافحة العدوى العمل بجامعة دمياط عمله ليكون أول أستاذ ينتقل من جامعته السابقة للعمل عميدا لكلية الطب البشرى بجامعة دمياط.

جدير بالذكر أن الدكاور أشرف طلعت كان يعمل أستاذاً و رئيساً لقسم الأمراض الباطنة بجامعة بنها حيث أخلى طرفه من العمل هناك.

و عقب انتهاء إجراءات الاستلام الإدارية؛ توجه لمكتب رئيس الجامعة حيث استقبله الدكتور السيد محمد دعدور بالترحاب وهنأه على الالتحاق بجامعة دمياط و أوصاه بالإشراف الشخصي على تجهيز معامل كلية الطب بأحدث الأجهزة، و بانتقاء أساتذة تمتلك خبرات كبيرة للانتقال من جامعاتهم للعمل بجامعة دمياط في المرحلة الأولى حتى يتم الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس في الصحف الرسمية.