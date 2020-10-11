5 فوائد صحية للبيض تجعله غذاء مهم لصحة الجسم

كتبت هند عادل

منذ العصور القديمة ، كان البيض جزءًا من نمط حياة البشر ، لدرجة أن لديهم يومًا مخصصًا لهم، يتم الاحتفال باليوم العالمي للبيض في ثاني جمعة من شهر أكتوبر من كل عام ، والذي يصادف التاسع من شهر أكتوبر من هذا العام يتم الاحتفال بهذا اليوم للاحتفال بكيفية إطعام البيض للأسر في جميع أنحاء العالم ونشر الوعي حول قيمتها الغذائية وأهميتها في النظام الغذائي للإنسان.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news بسبب سهولة الحصول عليها ، كان يتم استهلاك البيض على نطاق واسع بأشكال مختلفة، أكثر أنواع البيض التي يتم تناولها شيوعًا تشمل بيض النعام وبيض الدجاج، نظرًا لقيمته الغذائية الهائلة ، يعد البيض جزءًا مهمًا من معظم الوجبات الغذائية .

5 فوائد صحية للبيض تجعله من الأطعمة الخارقة

تشمل فوائد البيض:

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب: البروتين الدهني منخفض الكثافة ، المعروف باسم كوليسترول LDL أو الكوليسترول "الضار" ، يسهل زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تميل جزيئات LDL الصغيرة والكثيفة إلى أن تكون أكثر خطورة من جزيئات LDL الكبيرة على الرغم من أن البيض يرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بشكل طفيف ، إلا أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يميل إلى تغيير نمط كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من كثيف إلى كبير.

يساعد في إدارة الكوليسترول: يرتبط استهلاك البيض بمستويات مرتفعة من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، والذي يُعرف أيضًا باسم الكوليسترول "الجيد" لذلك ، فهو يساعد في إدارة الكوليسترول.

يحتوي على مادة الكولين: الكولين عنصر غذائي أساسي لا يعرفه معظم الناس يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للكولين ويمكن العثور على حوالي 100 مجم من الكولين في بيضة واحدة.

فوائد صحة العين: قد تتأثر صحة عين الشخص بعدة أسباب إذا اعتبرنا العمر عاملاً يؤدي إلى تدهور صحة أعيننا ، فيمكننا مواجهته ببعض العناصر الغذائية ، أثنان منها هما مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين وجد هذان المضادان للأكسدة أنهما يقللان من خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين ومن المعروف أن صفار البيض يحتويان على كميات كبيرة من الزياكسانثين واللوتين.

يساعد في إدارة الوزن: محتوى البروتين العالي يجعل البيض ممتلئًا هذا يساعد على تقليل تناول السعرات الحرارية ، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن يمكن أن تساعد وجبة فطور البيض بشكل كبير في إدارة الوزن.