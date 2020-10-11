وكيل تعليم بنى سويف تتفقد مدارس الثانوية الجديدة

بنى سويف هانى فتحى

تفقدت اليوم الأحد ، سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف ، مدارس الثانوية الجديدة بنات وعلية رشدى الإعدادية والسيدة عائشة الابتدائية ، بإدارة بنى سويف التعليمية ، يرافقها معتز حسن مدير عام إدارة بنى سويف التعليمية .

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة الإلتزام بتطبيق الدليل الإرشادى لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المدارس ، وخطة وزارة التربية والتعليم بشأن حضور الطلاب أسبوعيا ، والتى من شأنها تحقيق انتظام العملية التعليمية والالتزام بالتباعد داخل الفصول وتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب بما يضمن سلامة الطلاب إلى جانب تنفيذ إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومى قبل وبعد اليوم الدراسى.

وأضافت وكيل الوزارة بأنه تم وضع خطة للمتابعة الميدانية للمدارس من خلال تسيير 2 اتوبيس إلى جميع الإدارات التعليمية ، يضم موجهى المواد الدراسية وأعضاء المتابعة والتوجيه المالى والإدارى لمتابعة المدارس من كافة النواحى ، وتذليل أى صعوبات تواجه المدارس والتأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه ، حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب والتأكيد على الانتهاء من إعداد الجدول المدرسى والإشراف اليومى إلى جانب استلام الكتب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية .

جولة وكيل تعليم بنى سويف داخل عدد من المدارس

جولة وكيل تعليم بنى سويف داخل عدد من المدارس

جولة وكيل تعليم بنى سويف داخل عدد من المدارس

جولة وكيل تعليم بنى سويف داخل عدد من المدارس