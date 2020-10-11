وكان نحو 40 شخصا مسلحين بقضبان حديدية قد استهدفوا في وقت سابق مركز شرطة بلدية "شامبيني-سور-مارن" الواقعة في جنوب شرق ضواحي العاصمة الفرنسية /باريس/، ولم يصب أى ضابط شرطة ووقع ضرر في المعدات.

يذكر أنه بينما كان اثنان من ضباط الشرطة يدخنان في الخارج، أراد نحو 40 شخصا دخول مركز الشرطة وضربوا بقضبان حديدية على زجاج الباب الأمامي الذي تحطم، ودخل رجال الشرطة مسرعين إلى داخل المبنى، كما أطلق المهاجمون عدة قذائف هاون في إتجاه مبنى الشرطة، وأضرموا حريقين في قمامة بالقرب من مركز الشرطة واتلفوا عددا من سيارات الشرطة ولم يصب أي شرطي.