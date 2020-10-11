اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:07 م
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وزير خارجية أرمينيا يبحث من نظيره الروسى الوضع فى منطقة كاراباخ

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:06 م
وزير خارجية أرمينيا يبحث من نظيره الروسى الوضع فى منطقة كاراباخ وزير الخارجية الأرميني
أ ش أ

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يصل وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول الوضع في منطقة كاراباخ. 
وقال السفير الأرميني لدى روسيا فاردان توجانيان في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد: "إن وزير الخارجية الأرميني سيصل اليوم موسكو وسيُجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا الاثنين ". 
 
وأضاف السفير الأرميني لدى موسكو :" أن الوضع حول ناجورني كاراباخ والهدنة سيكونان من بين الموضوعات على جدول أعمال المحادثات بين الوزيرين". 
وترجح وسائل إعلام روسية أن يصل وزير خارجية فرنسا إلى موسكو غدا الاثنين للقاء الوزيرين الروسي والأرميني. ولا توجد تأكيدات حول وصول وزير الخارجية الأذربيجاني إلى العاصمة الروسية لمواصلة المباحثات حول الهدنة والوضع في منطقة كاراباخ.

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كاراباخ

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