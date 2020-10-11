هل يمكن أن يؤثر نقص الحديد على تدفق الدورة الشهرية؟..اعرفى الإجابة

كتبت هند عادل

يعتبر الحيض من أكثر العمليات الطبيعية في جسم الإنسان الأنثوي يمكن أن تتسبب عوامل مختلفة مثل خيارات نمط الحياة أو أوجه القصور أو الظروف الصحية الحالية في حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية تتراوح من نزيف حاد ، ونزيف أقل ، وآلام مبرحة في البطن ، وفترات طويلة للغاية ، وفترات قصيرة ، وتأخر الدورة الشهرية أو ضياعها وغيرها.

يمكن أن تختلف أسباب هذه من امرأة لأخرى يتم إخبار العديد من الإناث ، اللائي يعانين غالبًا من الكثير من الألم أثناء الدورة الشهرية ، أو لديهن اضطرابات في التدفق ، أنهن يعانين من نقص في عنصر غذائي معين الحديد، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS

العلاقه بين نقص الحديد والدورة الشهرية



نقص الحديد ، المعروف أيضًا باسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، والحيض لهما صلة ثنائية الاتجاه يقال إن الفتيات الذين يعانون من غزارة الدورة الشهرية أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد في الوقت نفسه ، يُقال إن النساء المصابات بنقص الحديد يعانين من مضاعفات في الدورة الشهرية.

نظرًا لأن النساء يفقدن الدم أثناء الحيض ، فمن المرجح أيضًا أن يستخدمن محتوى الحديد من أجسامهن يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بنقص الحديد أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى النساء ومع ذلك ، فإن مجرد نزيف النساء مرة واحدة في الشهر لا يعني أنه يؤدي دائمًا إلى النقص. يحدث هذا فقط عندما لا يتم استبدال الحديد المفقود بمزيد من الحديد المستهلك من نظامهم الغذائي. يعتبر نقص الحديد شائعًا أيضًا أثناء الحمل ، نظرًا للاحتياجات العالية من العناصر الغذائية في الجسم.

بقدر ما يتعلق الأمر بالعلاقة بين النقص وآلام الدورة الشهرية أو التشوهات ، فإن النساء اللواتي لا يستهلكن كمية كافية من الحديد من خلال نظامهن الغذائي يمكن أن يعانين من أعراض مثل الغثيان والقيء والتعب وتقلصات الدورة الشهرية المؤلمة والتعب وما إلى ذلك خلال فتراتهن.

لذلك من الضروري تزويد الجسم بالأطعمة الغنية بالحديد طوال الشهر ، خاصةً خلال 3-5 أيام أيام الدورة الشهرية من أجل تعويض العناصر الغذائية المفقودة في الجسم.

5 أطعمه غنية بالحديد



الدجاج والأسماك ولحم الضأن: تناول الدجاج والأسماك ولحم الضأن يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مستويات الحديد في نطاق صحي.

الخضراوات الورقية الخضراء: الخضار الورقية الخضراء هي واحدة من أصح مصادر الحديد تشتهر السبانخ وأوراق الحلبة وغيرها بمحتواها الغني بالحديد.

الحبوب: يجب استهلاك الحبوب الكاملة الغنية بالألياف للحفاظ على مستويات الحديد في الجسم صحية.

التمر: التمر من أغنى مصادر الحديد، وهذا هو السبب أيضًا في التوصية بتناولها أثناء الحمل.

الزبيب: الزبيب غني جدًا بالحديد يمكنك إضافة الزبيب إلى طعامك أو حلوياتك أو تناولها فقط كوجبة خفيفة في منتصف النهار لتعويض محتوى الحديد في جسمك.