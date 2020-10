ملكة المحيط.. العثور على سمكة قرش ضخمة عمرها 50 عاما فى كندا.. فيديو

عثر فريق من الباحثين على أنثى سمكة قرش بيضاء ضخمة تزن 3541 رطلاً (1600 كيلوجرام) ويبلغ طولها 5.23 متر فى المياه قبالة ساحل نوفا سكوشا فى كندا، ووصف علماء من منظمة "OCEARCH"، وهى منظمة غير حكومية تقوم بوضع علامات على أسماك القرش البيضاء وأخذ عينات منها، سمكة القرش بأنها "ملكة المحيط" وقد أطلقوا عليها اسم "نوكومى".

