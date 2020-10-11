اليوم السابع
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ملكة المحيط.. العثور على سمكة قرش ضخمة عمرها 50 عاما فى كندا.. فيديو

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:29 م
ملكة المحيط.. العثور على سمكة قرش ضخمة عمرها 50 عاما فى كندا.. فيديو سمكة قرش بيضاء
كتب محمد رضا

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عثر فريق من الباحثين على أنثى سمكة قرش بيضاء ضخمة تزن 3541 رطلاً (1600 كيلوجرام) ويبلغ طولها 5.23 متر فى المياه قبالة ساحل نوفا سكوشا فى كندا، ووصف علماء من منظمة  "OCEARCH"، وهى منظمة غير حكومية تقوم بوضع علامات على أسماك القرش البيضاء وأخذ عينات منها، سمكة القرش بأنها "ملكة المحيط" وقد أطلقوا عليها اسم "نوكومى".

 

 

وكتبت المنظمة فى منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "أطلقنا عليها اسم نوكومى، وينطق "نوو-جو-مى"، تيمنًا بشخصية الجدة الحكيمة الأسطورية لشعب ميكماك من الأمريكيين الأصليين"، وبحسب المنشور، فإن ثقافة شعب ميكماك لها جذور عميقة فى مقاطعة نوفا سكوشا، وأضافت المنظمة: "مع البيانات الجديدة التى جمعناها، ستشارك هذه الأم حكمتها معنا لسنوات قادمة".

 

وتعد سمكة القرش البيضاء "نوكومى" هى الأكبر من بين ثمانية قروش بيضاء أخذ الباحثون عينات منهم خلال الحملة الحالية، والتى استمرت لمدة 27 يوماً، ونشرت "OCEARCH" أيضاً مقطع فيديو يظهر "نوكومى" مستلقية على منصة غاطسة خاصة مبنية على جانب سفينتها البحثية مع باحثين من حولها، ثم تسبح بعيداً، وتقوم "OCEARCH"  بتسجيل البيانات من المحيطات من خلال وضع علامات وجمع عينات من مئات أسماك القرش، والدلافين، والفقمات، والكائنات البحرية الأخرى، وتستخدم المنظمة هذه البيانات للتعرف على أنماط هجرة الكائنات البحرية والكشف عن تفاصيل غير معروفة سابقاً حول حياة أسماك القرش، وذلك حسب ما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية.

 

وفى أكتوبر العام الماضى، قامت "OCEARCH" بالعثور على ذكر سمكة قرش، أطلقت عليه اسم  "Ironbound"، قبالة مدينة لونينبورج الساحلية بمقاطعة نوفا سكوشا، وبحلول أواخر ديسمبر العام الماضى، أظهر جهاز التعقب أن ذكر سمكة القرش، الذى يبلغ طوله 3.76 متر، قد قطع مسافة 1473 ميلاً أسفل الساحل الشرقى للولايات المتحدة إلى مدينة "كى بيسكاين"، بالقرب من ميامي، بحسب ما ذكرته "OCEARCH" فى ذلك الوقت.

 

وتعد أسماك القرش البيضاء الكبيرة أكبر أنواع الأسماك المفترسة فى العالم، وفقاً للاتحاد العالمى للحياة البرية، ومن المعروف أنها تمزق قطعاً من فرائسها ثم تبتلعها بالكامل، وعلى الرغم من سمعتها المخيفة، تشير منظمة الصندوق العالمى للطبيعة إلى أن أسماك القرش من الأنواع المعرضة للخطر كما أن أعدادها فى تناقص.

العثور على سمكة قرش ضخمة عمرها 50 عاما (1)
 

 

العثور على سمكة قرش ضخمة عمرها 50 عاما (2)
 

 

العثور على سمكة قرش ضخمة عمرها 50 عاما (3)

سمكة قرش بيضاء

اسماك القرش الابيض

نوكومى

ملكة المحيط

الشعب الاصلى للامريكتين

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