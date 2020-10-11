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فيديو.. تسريب جديد للهارب عبد الله الشريف حول علاقته بالفتاة "ريم"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:10 ص
فيديو.. تسريب جديد للهارب عبد الله الشريف حول علاقته بالفتاة "ريم" عبد الله الشريف
كتب عامر مصطفى

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عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريباً صوتياً للإرهابي الهارب عبد الله الشريف، وذلك بعد فضحه عن طريق إحدي الفتيات وتدعي "ريم"، وكيف تمكن الهارب من استدراج الفتاة وإيقاعها في حبه.

وجاء التسريب: "أنا باعت رسالة صوتية خمس دقائق كلها تدور حول الاطمئنان وطمني، وكلمة طمني ذكرت حوالي من 25 أو 27 مرة مش متذكر الرقم تحديدا بس اللى متذكرة تو ماتش أيه ده في إيه حصل أيه ليه اطمنك كل اللى حصل إنى روحت مستشفى العيون عشان أعمل حاجة في عيني وتليفون كان قدام الناس، وعشان كده كلمته على الواتس ومعنديش مشاكل في أي حاجة محصلش أي حاجة تستدعي أي قلق من أي نوع".

يذكر أن كشفت التسريبات الصوتية للهارب عبد الله الشريف ما وراء شعاراته ودعواته التخريبية ضد مصر، أولى هذه الرسائل هو مدى احتقاره للشعب المصرى، فحتى إذا ما قامت الثورة فلن يعيش فى مصر، ولو عرض عليه أن يصبح وزيرا فهو لا يرى مصر وطنا مناسبا له. بل يحلم بالعيش فى نيويورك وبرغم احتضان قطر له لكنه يراها إمارة فاسدة لا يستطيع شعبها التعبير عن رأيهم بحرية.

وقال الإخوانى الهارب عبد الله الشريف: لا يوجد في قطر قوانين تجرم أعمال الرذيلة ولهذا فهو يصطاد الفتيات القطريات لعمل علاقات غير شرعية معهن مقابل المال أو الساعات الرولكس ثم تهديدهن بالصور حال هجرهن أو تركهن، بالإضافة لذلك يعرف ويدرك أن لقناة الجزيرة التى يعمل فيها أجندة خاصة، ولهذا التقى بأجهزة أمنية خارجية فى الدوحة للتنسيق مع محطات أخرى لتحقيق أجندتها هى الأخرى وإلى جانب ذلك يسعى لشراء الجنسية تحسبا ليوم طرده.


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