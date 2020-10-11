فوائد السمسم على صحة الجسم والبشرة

كتبت نهير عبد النبى

تحتوى بذور السمسم على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ، كما تحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على نمو الشعر والحفاظ على صحة البشرة، وحسب ما ذكره موقع ndtv فأن هناك فوائد عديدة لتناول بذور السمسم على صحة الجسم وهى:

1: يحفز نمو الشعر

تعمل بذور السمسم على تقوية جذور الشعر ، حيث يساعد محتوى أحماض أوميجا الدهنية الغنية الموجودة في البذور على تعزيز نمو الشعر وإصلاح تلف الشعر أيضًا، كما أنها تساعد في ترطيب فروة الرأس وتحسين الدورة الدموية لتجديد بصيلات الشعر.

2:خصائص مكافحة الشيخوخة

بذورالسمسم مليئة بمضادات الأكسدة التي تعكس علامات الشيخوخة وتمنحك بشرة شابة.

3. يعزز صحة الجلد

يمكن للزيت الموجود في بذور السمسم أن يفعل العجائب لبشرتك. تساعد على بقاء البشرة ناعمة ونضرة. فهي غنية بالخصائص المضادة للالتهابات والتي تعتبر حيوية في علاج الاحمرار والقروح وغيرها من مشاكل بشرة الوجه من الداخل، يمكنك خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من مسحوق بذور السمسم، ضعي هذا الخليط على وجهك بعد ترطيبه. افعل ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

4: يعزز صحة الأسنان

يساعد الزيت الموجود في البذور على إزالة البلاك وتعزيز صحة الفم.

5: يعزز الهضم

يمكن أن تساعد بذور السمسم الأسود في علاج الإمساك بسبب محتواها العالي من الألياف ومحتوى الأحماض الدهنية غير المشبعة، يمكن للزيت الموجود في البذور أن يعمل على تليين الأمعاء ، بينما تساعد الألياف الموجودة في البذرة في حركة الأمعاء السلس.

6: مصدر جيد للطاقة

وفقًا لاستشاري التغذية الدكتور روبالي دوتا ، فإن "بذور السمسم مصدر جيد للطاقة نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، فهي تحتوي على دهون صحية مثل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وأوميغا 6 ، كما تحتوي على الألياف والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور يساعد على تعزيز مستويات الطاقة ".

7: يستقر ضغط الدم

بذورالسمسم غنية بالمغنيسيوم الذي يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم، من المعروف أن الدهون المتعددة غير المشبعة ومركب السمسم الموجود في زيت السمسم يحافظان على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة.

8: يعزز صحة العظام

وفقًا للدكتورجارجي شارما، خبير التغذية في عيادة آينا في دلهي ، "هشاشة العظام هي حالة من هشاشة العظام مع زيادة القابلية للكسر، تميل كتلة العظام إلى الانخفاض بعد سن 35 ، ويحدث فقدان العظام بسرعة أكبر عند النساء بعد انقطاع الطمث بذور السمسم الأسود وفيرة في الكالسيوم والزنك التي تقوي عظامك.

9: يساعد في محاربة التوتر والاكتئاب

يحتوي زيت السمسم على حمض أميني يعرف باسم التيروزين ، والذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بنشاط السيروتونين. السيروتونين هو ناقل عصبي يؤثر على مزاجنا. قد يؤدي عدم التوازن إلى الاكتئاب والتوتر. وفقًا للخبراء ، فإن تناول الأطعمة التي تساعد في إنتاج السيروتونين يساعد في الشعور بالإيجابية ، ويقي من التوتر المزمن.

10:مصدر عالي للدهون غير المشبعة

على عكس الزبدة والسمن المليء بالدهون المشبعة الضارة ، يحتوي زيت السمسم بشكل أساسي على الدهون غير المشبعة. وفقًا لجدول القيمة الغذائية لزيت السمسم ، يحتوي كل 100 جرام على 40 جرامًا من الدهون الأحادية غير المشبعة ، و 42 جرامًا من الدهون المتعددة غير المشبعة وحوالي 14 جرامًا من الدهون المشبعة، تحتوي جميع زيوت الطهي على مزيج من جميع أنواع الدهون الثلاثة ، والكميات المتفاوتة منها تحدد مدى صحتها أو ضررها بالنسبة لنا.