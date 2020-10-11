اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:04 م
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ضبط زيوت مجهولة المصدر ولحوم فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:03 م
ضبط زيوت مجهولة المصدر ولحوم فاسدة فى حملة تموينية بالغربية زيت طعام - أرشيفية
الغربية – فريق المحافظات

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نجحت حملة لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، فى ضبط 6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر، داخل مصنع بدون ترخيص فى طنطا، وطن لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة فى المحلة الكبرى، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد وليد العيسوى مدير إدارة مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع لتعبئة زيت الطعام فى طنطا.

 

كما تم ضبط طن لحوم مستوردة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية داخل ثلاجة لحفظ بالمحلة الكبرى، وتحرر محضرين بالواقعتين، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


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