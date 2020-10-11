صور.. فرق الإطفاء فى سوريا تكافح حرائق الغابات بمحافظة طرطوس

كتب وكالات

تتواصل جهود فرق الإطفاء فى سوريا، لإخماد الحرائق المشتعلة بمدينة صافيتا بمحافظة طرطوس فى الغابات والأراضى الزراعية، وسط اشتداد النيران فى بعض المواقع وامتدادها إلى اخرى جديدة، بحسب صور أبرزتها وكالة رويترز.

ومن ناحية أخرى، ذكر باسم دوبا مدير دائرة الحراج فى مديرية الزراعة اليوم، أن عدد الحرائق بلغ 85 حريقاً ولا تزال الحرائق مشتعلة فى مناطق وقرى وادى قنديل وام الطيور والبسيط ومستودعات التبغ فى القرداحة وقرى بيت زنتوت والرامة وقرب مشفى القرداحة وفى قرى القلمون ودباش وضهر دباش الذى يمتد باتجاه المزيرعة وكذلك فى بيت جبرو وفى قرى حبيت وبكاس بالحفة حيث الحريق شديد وكذلك فى بشيلى وقرفيص وكفر دبيل وسربيون بجبلة.

وأشار دوبا إلى أن عناصر الإطفاء لا يدخرون جهدا فى محاولتهم السيطرة على الحرائق وفق الإمكانات المتاحة، ويعطون الأولوية لمنع وصول الحرائق إلى منازل المواطنين، كما يساهم الأهالى بجهود إطفاء الحرائق.

كانت شهدت عدد من المناطق فى أرياف محافظات حمص وطرطوس واللاذقية فى سوريا عدد من الحرائق، ووفقا لوكالة الأنباء السورية ، طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ، صباح اليوم ، من جميع الوزارات المعنية والجهات التابعة لها وفرق الإطفاء والدفاع المدنى ، تقديم الدعم والمؤازرة للمساهمة فى إطفاء الحرائق المندلعة فى أرياف محافظات حمص وطرطوس واللاذقية.

كما انتشر عدد من الفيديوهات والصور المتداولة للحرائق فى عدد من الناطق السورية التى تضرع أهلها بالدعاء لمحاولة اخمادها وسط حالة من الترقب.



إخماد رقعة حريق



الحرائق تلتهم الاشجار فى سوريا



حرائق الغابات فى سوريا