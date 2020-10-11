سنغافورة تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 57 ألفا و876 حالة

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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأحد، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفا و876 حالة.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت حالات وافدة من الخارج، تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة والبقية من العمال المهاجرين.

ولم تُسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة، بينما توفي 15 مصابا لأسباب أخرى، وتعافى بشكل كامل 57 ألفا و698 حالة.