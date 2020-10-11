اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سنغافورة تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 57 ألفا و876 حالة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:14 ص
سنغافورة تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 57 ألفا و876 حالة كورونا - ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأحد، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفا و876 حالة.
وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت حالات وافدة من الخارج، تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة والبقية من العمال المهاجرين.
ولم تُسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة، بينما توفي 15 مصابا لأسباب أخرى، وتعافى بشكل كامل 57 ألفا و698 حالة.
 

كورونا

اخبار كورونا

كورونا فى النمسا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة