رسائل رئيس الوزراء فى كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. إنفوجراف

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا إن ذكرى نصر أكتوبر فرصة أن نراجع ونسترجع أهم الأحداث التى مرت بها الأمة المصرية، لكى نعرف كيف كانت مصر؟، وأين هي حاليا؟ وما الرؤية المستقبلية لهذه الدولة؟.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الهدف من استرجاع التاريخ هو استخلاص العبر التى من الممكن أن تساعدنا فى بناء مستقبل هذه الأمة.

"اليوم السابع" يستعرض أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال فعاليات الندوة التثقيفية:

1. مصر أنفقت 4 تريليونات جنيه على مشروعات قومية خلال 6 سنوات.

2. تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية بلغ نحو 424 مليار جنيه.

3. كل مولود يكلف الدولة 13100 جنيه سنويا حتى يبلغ 20 عاما.

4. تضاعف الإنفاق على الصحة 11.3 ضعف والتعليم 8 أضعاف.

5. مصر تستقبل مولودا جديدا كل 13.5 ثانية.

6. نسبة الأمية كانت فى القرن الماضى 85 % والآن تصل إلى أقل من 20 %.

7. اليوم لدينا 288 جامعة فى العام الحالى، تضم 3.1 مليون طالب.

8. مصر حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات كورونا.

9. مصر حققت في 2018/2019 أعلى معدل ناتج محلى بمقارنة بدول أخرى نامية.

10. مصر سعت لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى خلال الفترة الأخيرة.