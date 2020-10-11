رجال الإطفاء فى تنزانيا تكافح حريق اندلع بجبل كليمنجارو

دار السلام (رويترز)

ذكرت هيئة المتنزهات الوطنية فى تنزانيا، أن حريقا اندلع على جبل كليمنجارو ظهر اليوم الأحد وأن السلطات تسعى لإخماده.

ونشرت الهيئة صورة غير واضحة على حسابها بموقع تويتر تعرض الجبل على ما يبدو وعليه عدة جيوب من النيران مصحوبة برسالة تقول "اندلاع حريق على جبل كليمنجارو خلال الظهر. الجهود جارية لاحتوائه. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل".

وقال باسكال شيلوتيتى المسؤول فى الهيئة لرويترز عبر الهاتف مساء اليوم الأحد إنه ليس لديه تفاصيل أخرى، وكليمنجارو أعلى جبل فى أفريقيا إذ يرتفع ستة آلاف متر تقريبا فوق سطح البحر، ويتسلقه زهاء 50 ألف سائح فى العام.