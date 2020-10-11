رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاء مع الطلاب عبر الفيديو كونفرانس

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، اليوم الأحد ، لقاء مفتوح مع طلاب جامعة المنصورة بتقنية الفيديو كونفرانس .

فى إطار تفعيل مبادرة " نورتنا " التى ينظمها فريق طلاب من أجل مصر بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ، واتحاد طلاب الجامعة، للرد على كافة استفسارات طلاب الجامعة الجدد و القدامى، تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد 2020-2021 .

أدار اللقاء الطالب عبد الله هشام الطالب المثالى بجامعة المنصورة، خلال العام الدراسى 2019م _2020 بحضور الدكتور محمد صبرى سرايا منسق فريق طلاب من أجل مصر بالجامعة ، عدد من طلاب وأساتذة الجامعة .

رحب الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، بطلاب الجامعة القدامى والجدد ، وأشاد بمشاركتهم فى هذا اللقاء وبالقائمين على مبادرة نورتنا.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إيضاح كافة الأمور التى تهم الطلاب خلال العام الدراسى الجديد، من خلال إجابة كافة قيادات الجامعة وكلياتها عما يدور فى ذهن الطلاب ، مما يجعل الطلاب يحصلون على المعلومة من مصدرها ويزيد من التفاعلية بين طلاب الجامعة وإدارتها.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، على أن الجامعة لم ترفض تقليل الاغتراب بل سمحت بالتحويل للبرامج والاقسام الموجودة بجامعة المنصورة والتى لا مثيل لها بالجامعات الأخرى.

ونصح الطلاب بمراجعة التوجيه الأكاديمى حتى يتمكنوا من التسجيل السليم للمواد خلال العام الدراسى الجديد وباتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى قرار مجلس الجامعة بعدم زيادة مقابل الإقامة بالمدن الجامعية خلال العام الدراسى الجديد باستثناء الإسكان المميز، نظرا لزيادة الرعاية الطبية والتعقيم داخل المدن الجامعية، وتغليف الوجبات بها.

ونوه بإنشاء برنامج جامعة المنصورة لإعداد القيادات الشابة الذى سينضم إليه طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكليات الجامعة بعد اجتيازهم مقابلات شخصية واختبارات تنافسية بحيث يكون الطالب مؤهلا لأن يكون قيادة مميزة بعد اجتياز هذا البرنامج.

وطالب جميع الطلاب بتصفح موقع جامعة المنصورة الرسمى وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بها للحصول على المعلومات السليمة المتعلقة بكافة ما يدور داخل الجامعة .

ولفت الدكتور محمد صبرى سرايا منسق فريق طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة ، انتباه الحضور بتنظيم لقاءات أخرى خلال هذا الأسبوع على نهج هذا اللقاء ولكنها لقاءات خاصة بكل كلية على حدة يجيب فيها عميد كل كلية ووكلائها عن الأسئلة التى يوجهها لهم طلاب الكلية.