رئيس المخابرات المصرية يؤكد أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية

كتب أحمد جمعة

أكد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، اليوم الاحد، خلال افتتاح جلسة المسار الدستورى الليبى، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، على أهمية نبذ الخلافات بين الاطراف الليبية، فيما أثنت المبعوثة الأممية لليبيا ستيفانى ويليامز على جهود الحكومة المصرية، لاستضافة المسار الدستورى بالقاهرة.

ويترأس رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى، الاجتماع الدستورى الذى تحتضنه القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وانطلق منذ قليل، المسار الدستورى الليبى فى أحد فنادق القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و 13 أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية.

ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.

وافتتح الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية الجلسة بكلمة له رحب خلالها بالوفود الليبية المجتمعة فى القاهرة، مشيدا بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها فى دفع سيل حل الأزمة.

وأكد الوزير عباس كامل على دعم مصر الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى نوايا مصر الصادقة فى الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية التى يرتبط استقرارها باستقرار مصر.