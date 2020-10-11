رئيس الجزائر يؤكد أن الاستفتاء على الدستور هو عودة للشعب للتعبير عن قناعاته

أ.ش.أ

أكد الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه فى الأول من نوفمبر المقبل هو عودة للشعب للتعبير بصوته وبكل حرية عن قناعته تجاه التعديلات الدستورية المطروحة.

وقال تبون- فى كلمة خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع بالجزائر العاصمة- إن "استفتاء الأول من نوفمبر هو عودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته تجاه التعديلات الدستورية، والتى نتمنى أن تنال تزكية الشعب الجزائري، لنضع معًا أسس جزائر جديدة عمادها السيادة الوطنية والتجسيد الحقيقى للعدالة الاجتماعية تطبيقًا لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954 ووصية الشهداء".

واعتبر تبون أن زيارته لوزارة الدفاع بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنى ولقاءه بقيادات وأفراد الجيش هو سنة حميدة ويأتى عشية حدثين هامين يتكاملان فى رؤية تجسيد بناء الجزائر الجديدة بكل ديمقراطية وحرية"، وهما الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة والاستفتاء الشعبى على مشروع تعديل الدستور.

وأشار إلى وجود "بعض المنزعجين" من إدراج بيان أول نوفمبر والمجتمع المدنى فى الدستور، وقال إن "الطريق الذى سلكناه هو الطريق الصحيح، لأننا إذا ابتعدنا عن بيان أول نوفمبر ذهبت ريحنا ورسالة الشهداء ينبغى أن تحترم لأنهم ضحوا بالنفس والنفيس لحياة هذا الوطن وينبغى الوفاء لرسالتهم".

وأكد أهمية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية التى قال عنها: "نستلهم منها روح الاستقلال وقوة الدولة بمؤسساتها الدستورية وعلى رأسها الجيش"، مشيرًا إلى أن الجيش الجزائرى مشهور باحترافيته وانضباطه، وينبغى الاقتداء بنجاحاته وانتصاراته فى المجالات التى يشرف فيها الجزائر باستمرار عسكريًّا وتكنولوجيًّا واقتصاديًّا وإنسانيًّا ومهنيًّا.

وقال إن الجيش الجزائرى يملك من التجارب والخبرات التى اكتسبها فى صراعه المرير مع الإرهاب والظروف القاسية التى مر بها وتكيفه الإيجابى مع مستجدات العصر العلمية والتكنولوجية، لقادر على أن يؤدى الأمانة ويصون الوديعة فى مستوى الثقة التى وشحه بها شعبنا العظيم.

من جانبه، أكد الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري، أن الاستفتاء على الدستور المعدل سيكون يوم انتصار آخر للشعب الجزائري، وبمثابة تتويج لهبته السلمية الحضارية التى رافقه فيها الجيش بكل صدق وإخلاص ودون أى طموحات تحدوه سوى خدمة الجزائر وشعبها واضعًا مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار.

والتقى تبون، خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع، وهى الزيارة الثالثة له منذ توليه منصبه فى ديسمبر الماضي، بقيادات وأفراد الجيش، وألقى خطابًا بث إلى جميع قيادات القوات والنواحى العسكرية الست والوحدات الكبرى والمدارس العسكرية العليا، عبر الفيديو كونفرانس.