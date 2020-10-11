اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:30 م
خالد صلاح
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دراسة بريطانية تستكشف فاعلية لقاح ضد مرض السل فى الوقاية من كورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:07 م
دراسة بريطانية تستكشف فاعلية لقاح ضد مرض السل فى الوقاية من كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال باحثون بريطانيون يشاركون في تجربة عالمية إن لقاحا للوقاية من مرض السل سيجري تطعيم عاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة مرض كوفيد-19 به لاستكشاف مدى فاعليته في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويحفز لقاح باسيلوس كالميت جيران (بي.سي.جي) رد فعل تلقائيا وواسع النطاق في جهاز المناعة وأثبت قدرته على الوقاية من الالتهابات أو الأعراض الحادة لأمراض تنفسية أخرى.

وقال البروفيسور جون كامبل من كلية الطب في جامعة إكستر "أظهر بي.سي.جي أنه يعزز المناعة بشكل عام وهو ما قد يوفر بعض الوقاية من كوفيد-19".

وتابع قائلا "نسعى لمعرفة ما إذا كان لقاح بي.سي.جي يساعد في حماية المعرضين لخطر العدوى بكوفيد-19. وإذا كان يفعل ذلك فيمكننا إنقاذ أرواح... بهذا اللقاح المتاح بالفعل والرخيص".

والدراسة البريطانية جزء من تجربة عالمية تقودها أستراليا وبدأت في أبريل وتجرى أيضا في هولندا وإسبانيا والبرازيل كما يجرى اختبار فاعلية لقاح (بي.سي.جي) في الوقاية من كوفيد-19 في جنوب أفريقيا.

 


دراسة بريطانية

كورونا

لقاح كورونا

مرض السل

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