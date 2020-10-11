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جامعة الزقازيق تناقش مقترح عقد مؤتمر أون لاين مع جامعة بغداد

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:41 م
جامعة الزقازيق تناقش مقترح عقد مؤتمر أون لاين مع جامعة بغداد مجلس قسم تكنولوجيا الإنتاج الحيوانى بجامعة الزقازيق
الشرقية - فريق المحافظات

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عقد مجلس قسم تكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجني، اليوم الأحد، بجامعة الزقازيق اجتماعه الدورى رقم 97 برئاسة الدكتور خالد محمد محروس وكيل كلية التكنولوجيا والتنمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على القسم، وذلك بمقر قاعة مجلس القسم بمبنى شعبة العلوم الزراعية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق بحضور أعضاء هيئة التدريس الدكتور حسن الكيلاوى وكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال عميد الكلية السابق، والدكتور مصطفى توفيق رئيس القسم السابق بالكلية، والدكتور مصطفى عبد الرحيم مدير المعمل المركزى، والدكتور حسن إبراهيم على الأستاذ بالقسم.

 

وناقش الاجتماع التصديق على محضر مجلس القسم السابق بشأن الطلب المقدم من الباحثة سميرة سعيد حسين أحمد المعيدة بالقسم للتسجيل لدرجة الماجستير البحثى بالقسم، كما ناقش أيضًا مقترح عقد مؤتمر مع جامعة بغداد أون لاين، وناقش المجلس توزيع الخطة الدراسية لمقررات الدراسات العليا بالقسم (دكتوراه وماجستير بحثى + أستكمال)وذلك خلال الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى الجديد 2020/2021م..

 

كما ناقش المجلس تنظيم التدريب الميدانى التعاونى لطلاب المستوى الرابع خلال الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020/2021م.

 

 

 


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