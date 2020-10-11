تنشيط الخلايا المناعية فى حالات الإصابة الشديدة بكورونا يشبه مرض الذئبة

كتبت إيناس البنا

في الأيام الأولى للوباء ، افترض العديد من علماء المناعة، أن المرضى الذين أنتجوا كميات كبيرة من الأجسام المضادة في وقت مبكر من العدوى سيكونون بلا أعراض مرضية، ولكن قد يكون ذلك خاطئا، وبعد عدة أشهر من دراسة COVID-19أدرك العلماء أن الصورة أكثر تعقيدًا بكثير، حيث ساقت دراسة بحثية حديثة المزيد من الأدلة على فكرة أنه في بعض المرضى، قد يكون منع استجابات الجهاز المناعي غير المنتظمة بنفس أهمية علاج الفيروس نفسه، ففي المرضى الذين يعانون من عدوى COVID-19 الشديدة ، ظهرت أدلة على أن العملية الالتهابية المستخدمة لمكافحة فيروس SARS-CoV-2 كانت بالإضافة إلى مكافحة الفيروس ، مسؤولة عن إيذاء المريض.



الاستجابة المناعية

ووصفت الدراسات السريرية وفقا لتقرير موقع " theconversation" ما يسمى بالعواصف الخلوية التي ينتج فيها الجهاز المناعي كمية هائلة من الجزيئات الالتهابية والأجسام المضادة التي تسبب جلطات دموية خطيرة والتهابات في أجهزة أعضاء متعددة ، بما في ذلك الأوعية الدموية ، في الأطفال الذين تعافوا من مرض كوفيد، وكانت كل هذه علامات تحذيرية على أنه في بعض المرضى ، قد تكون الاستجابات المناعية لفيروس -CoV-2 ، الذي يسبب COVID-19 ، قد تحولت من الشفاء إلى التدمير.

وأدى التفكير السريع والقرارات الشجاعة التي اتخذها الأطباء في الخطوط الأمامية إلى استخدام المنشطات، الأدوية التي تثبط الاستجابة المناعية، في وقت مبكر من مسار إصابة المرضى في المستشفى، وهذا النهج أنقذ الأرواح.

ولكن لم يتضح بعد أي أجزاء من الجهاز المناعي يخفف من تأثيره، ولكن يمكن أن يساعد فهم طبيعة خلل التنظيم المناعي في COVID-19 في تحديد المرضى الذين تكون هذه العلاجات أكثر فعالية لديهم، وقد يبرر حتى مناهج أكثر استهدافًا وقوة لتعديل نظام المناعة المخصص حاليًا لأمراض المناعة الذاتية.

الاستجابات الشبيهة بالمناعة الذاتية في COVID-19



وبين عامي 2015 و 2018 ، وجد العلماء أن استجابات الجهاز المناعي كانت سمة شائعة للأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة الحمراء، حيث يُظهر المرضى الذين يعانون من هذا المرض استجابات نشطة بشكل مزمن أدت إلى مستويات عالية من الأجسام المضادة ذاتية الاستهداف وتدمير أعضاء مثل الرئتين والقلب والكلى.

ويخضع المرضى المصابون بمرض حاد لتنشيط سريع لمسار المسار السريع هذا لإنتاج الأجسام المضادة، بينما ينتج هؤلاء المرضى مستويات عالية من الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس ، بعضها قادر على تحييد الفيروس.

ومع ذلك ، بالإضافة إلى تلك الأجسام المضادة الواقية ، فإن بعض التي رأيناها تبدو بشكل مريب مثل تلك الموجودة في اضطرابات المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة، في النهاية ، المرضى الذين يعانون من استجابات الخلايا البائية الشبيهة بالمناعة الذاتية يكون أداءهم ضعيفًا ، مع ارتفاع حالات فشل الأعضاء الجهازي والموت.