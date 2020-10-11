تعرف على أسباب الجوع العاطفي وطرق التغلب عليه

كتبت هند عادل

الجوع العاطفي هو وسيلة للتعامل مع المشاعرفإذا كنت تعيش تحت ضغط أو توتر تلجأ إلى تناول الطعام بشراهه وبدون حساب بينما الجوع الجسدي يشير إلى أن الجسم يحتاج إلى العناصر الغذائية المناسبة والطاقة. والشعور بالجوع إذا تم التعامل معه بشكل صحيح من خلال تناول الطعام الأمثل والصحي ويمكن أن يخدم غرضًا واضحًا هو الحفاظ على عمل الجسم بشكل صحيح، يمكن أن يكون هناك الكثير من الأسباب لهذه الرغبة الشديدة في تناول الطعام مثل ندرة الطعام، واتباع نظام غذائي ، والنمو ، وأداء أنشطة بدنية ضخمة والعواطف والملل من العوامل المهمة التي تؤثر على الجوع وقرار الأكل.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS عندما يبقى الشخص محرومًا من الطعام لفترة طويلة ، تقوم خلايا المعدة والأمعاء بتنشيط هرمون يسمى الجريلين ، والذي يؤدي إلى الشعور بالجوع. يوجه جريلين المؤشرات إلى العقل بأن الشخص جائع تكون مستويات الجلوكوز والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية قليلة للغاية في الجسم عند الشعور بالجوع.

يمكن أن تقلل ساعات الجوع الطويلة من قدرتك على اتخاذ القرارات ولكن، يمكن أن تدل عواطفك ومشاعرك أيضًا على الجوع خاصة إذا كنت تحت ضغط مزمن ، مما يؤدي إلى الشراهة أو الأكل بدون حساب .

الجوع المرتبط بالعواطف أو المشاعر هو سلوك غير صحي ويمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والعديد من الأمراض الصحية مثل السمنة ومشاكل النوم والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم انتبه دائمًا لإشارات جوعك وكن دائمًا على دراية بـ "ما يجعلك جائعًا" من أجل البقاء سعيدًا وصحيًا.

كيفية التعامل مع التوتر أو الأكل العاطفي



الحركة: يقال إن الحركة يمكن أن تشتت ذهنك وتهدئته يمكن أن توفر لك التمارين البدنية الراحة وتهدئة عقلك مع خفض مستويات التوتر لديك والرغبة في تناول الطعام إذا شعرت بالإحباط أو التوتر أو الانزعاج ، فيمكنك الذهاب في نزهة قصيرة أو الركض أو دمج بعض التمارين البدنية أو اليوجا أو التأمل في روتينك لحل المشكلة بسرعة.

شارك أفكارك: عندما تحتفظ بكل شيء في الداخل ، يزداد شغفك بالطعام مما يفتح الأبواب للإفراط في تناول الطعام والأمراض الصحية المختلفة تعد مشاركة أفكارك ومشاعرك مع الآخرين طريقة رائعة لتهدئة عقلك دون الحصول على أي سعرات حرارية غير ضرورية ومضاعفات صحية.

أضف أنشطة مختلفة: محاربة التوتر والعواطف طريقة رائعة لتجنب الأكل المجهد بدلًا من تناول الأطعمة الغنية بالدهون ، حاول تشتيت ذهنك عن الموقف الذي يسبب لك التوتر يمكنك إضافة أنشطة مختلفة مثل مشاهدة فيلم وممارسة الألعاب والاستماع إلى الموسيقى وقراءة الكتب .

تناول كميات صغيرة: يعد تقسيم الوجبات العادية إلى نسب صغيرة طريقة رائعة لتلبية الاحتياجات الغذائية وتجنب الإفراط في تناول الطعام في نفس الوقت.

تجنب مصادر التشتيت: تأكد من أنه خلال وقت تناول الطعام ، يمكنك تجنب مصادر التشتيت في التلفزيون والألعاب. بهذه الطريقة يمكنك الاستماع إلى إشارات الجوع وتستهلك الطعام بعناية. حاول ألا تستهلك أي سوائل بين وقت الوجبة لأنها يمكن أن تزعج الجوع.

اشرب الماء: في بعض الأحيان ، يقود الجفاف عقلك إلى التفكير في أنك تريد تناول الطعام. كلما شعرت بالحاجة إلى تناول الطعام بعد بعض الوقت من وجبتك ، املأ كوبًا مليئًا بالماء واشربه بهذه الطريقة يمكنك بسهولة كسر إشارة الجوع الزائفة استهلك ما لا يقل عن 2.5-3 لتر من الماء في اليوم للحفاظ على نشاط عقلك