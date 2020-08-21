هل يمكن لنظام غذائى صحى أن يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون؟

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية أجراها باحثون بجامعة هارفاد وجود ارتباط بين اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والمكسرات خلال منتصف العمر بتقليل الأعراض التي قد تسبق مرض باركنسون، في حين أن مشاكل الحركة هي الأعراض الرئيسية لمرض باركنسون، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من أعراض غير حركية مثل الإمساك والنعاس أثناء النهار والاكتئاب قبل 10 سنوات، أو أكثر من بدء مشاكل الحركة، تشير الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي في منتصف العمر قد يكون مرتبطًا بقلة هذه الأعراض السابقة، نُشرت الدراسة في مجلة Neurology.

وقالت مؤلفة الدراسة سامانثا مولسبري ، دكتوراه ، من جامعة هارفارد في بوسطن ، ماساتشوستس: "على الرغم من أن هذه الدراسة لا تظهر السبب والنتيجة ، إلا أنها تقدم بالتأكيد سببًا آخر للحصول على المزيد من الخضروات والمكسرات والبقوليات في النظام الغذائي".

شملت الدراسة 47679 شخصًا سُئلوا عن نظامهم الغذائي كل أربع سنوات ، سُئل الناس عما إذا كان لديهم حالتان شائعتان لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم لاحقًا بمرض باركنسون: الإمساك واضطراب النوم المعروف باسم اضطراب سلوك النوم بحركة العين السريعة ، والذي يتضمن تمثيل الأحلام أثناء النوم بالحركة مثل السقوط، الذراعين أو الصراخ ، وسُئل 17400 من المشاركين عن خمسة أعراض أخرى يمكن أن تسبق مرض باركنسون: فقدان حاسة الشم ، ضعف رؤية الألوان ، النعاس المفرط أثناء النهار ، آلام الجسم والاكتئاب.

درس الباحثون مدى قرب اتباع الأنظمة الغذائية للناس من نظام غذائي متوسطي بديل ، والذي يشبه حمية البحر الأبيض المتوسط ​​ولكنه لا يشمل سوى الحبوب الكاملة ولا يشمل منتجات الألبان ، أو مؤشر الأكل الصحي البديل، كلا النظامين يشجعان على تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات ويثبطان تناول اللحوم الحمراء.

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بأعلى قدر من الالتزام بالنظم الغذائية كانوا أقل عرضة للإصابة بثلاثة أو أكثر من الأعراض التي تسبق مرض باركنسون مقارنةً بالأشخاص الأقل التزامًا.