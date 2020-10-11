ترامب: سأعيد القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية العام الجارى

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لقناة فوكس نيوز: سأعيد القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية العام الجارى.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حديث لشبكة لفوكس نيوز، أنه "لم يعد مريضًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قائلاً: يبدو أنني أتمتع بمناعة من المرض"، وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخوله إثر إصابته بفيروس كورونا، متعهداً بالعودة إلى الحملة الانتخابية قريبا.

وكان ترامب يستعد للعودة في رحلة العودة القصيرة إلى البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية "مارين 1"، وغرّد الرئيس في وقت سابق أنه يشعر بأنه "جيد حقا".