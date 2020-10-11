بايدن ونائبته كامالا يحتفلان بـ"يوم الفتاة العالمى": نسعى لضمان مستقبل متساوٍ

كتب محمد سعودي

احتفل جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونائبته كامالا هاريس، بيوم الفتاة العالمي، عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيران إلى أهمية الاحتفال بالفتيات حول العالم.

وغرد جو بايدن ، عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا :" اليوم ، دعونا نحتفل جميعًا بمليار فتاة وشابة حول العالم - ونجدد التزامنا بالكفاح من أجل تعليمهن وعملهن وصحتهن وحقوقهن وفرصهن. ستعمل إدارة بايدن وهاريس على رفع أصواتهم وضمان مستقبل متساوٍ".



جو بايدن عبر تويتر

من جانبه، قالت نائبته كامالا هاريس عبر حسابها على تويتر :"معًا ، يمكننا بناء عالم تتاح فيه لجميع الفتيات كل الفرص للنجاح والازدهار... ولكل فتاة هناك ، اعلم أن القيادة تبدأ في أي عمر.. #DayOfTheGirl ".