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باباجان لـ"أردوغان": لن تتمكن من إدارة الدولة بسياسة القمع

الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:59 م
باباجان لـ"أردوغان": لن تتمكن من إدارة الدولة بسياسة القمع على باباجان
كتب أحمد عرفة

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قال على باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان،: لن تتمكن من إدارة الدولة بسياسة القمع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف على باباجان، أن كل شىء فى تركيا ضعيف بسبب سياسة أردوغان الخاطئة.

وفى وقت سابق قال أحمد داوود أوغلو زعيم حزب المستقبل فى تركيا، إن رئيس البلاد الحالى رجب طيب أردوغان وأسرته هم أكبر "مصيبة حلت على شعبنا" حسبما نقلته صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وأضاف داوود أوغلو، أحد أقرب المقربين لأردوغان فى السابق عندما شغل منصب وزير الخارجية ثم رئيس الوزراء قبل استقالته، أن حرص أردوغان على البقاء فى الحكم جعله لا يتردد فى عقد التحالفات السياسية غير الطبيعية، مبدئيا كتحالفه مع حزب قومي وآخر يساري هما الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي وحزب الوطن بقيادة دوغو برينجك.

 


على باباجان

تركيا

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