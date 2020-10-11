اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تعيين 666 شابا واستخراج 900 شهادة قياس مهارة ببنى سويف

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:15 ص
القوى العاملة تعلن تعيين 666 شابا واستخراج 900 شهادة قياس مهارة ببنى سويف محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب ـ أسامة عبد الحميد

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 666 عاملا من مختلف المؤهلات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2014 شاباً.
 
تلقى وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال سبتمبر الماضي  قامت المديرية باستخراج 1790 شهادة قياس مستوى المهارة ، واستخراج كارنيه مزاولة الحرفة، فضلاً عن التفتيش على 497 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 452 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر التفتيش  عن تحرير 18 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .
 
وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 15 ألف جنيه لـ 7 عمال ، فضلاً عن تسجيل  25 عامل غير منتظم جديد بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 200 شهادة "أمان" للعمالة المسجلة.
 
 

القوى العاملة

وزير القوى العاملة

بنى سويف

وظائف

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