اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:01 م
خالد صلاح
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الفلبين تسجل 2502 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:25 م
الفلبين تسجل 2502 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة الفلبين
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، يوم الأحد تسجيل 2502 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و83 حالة وفاة مرتبطة به، وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن حصيلة إصابات (كوفيد- 19) في بلاد ارتفعت إلى 339 ألفا و341 إصابة منها 39 ألفا و945 حالة نشطة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا مانيلا تايمز" المحلية في نسختها الإلكترونية.
 
كما ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الفلبين إلى 6 آلاف و321 شخصا، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 293 ألفا و75 شخصا بزيادة قدرها 17 ألفا و57 شخصا عن اليوم السابق.
 
ولا تزال الفلبين تتصدر بلدان جنوب شرق آسيا من حيث حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، فيما تحتل المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات بعد إندونيسيا.

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فيروس كورونا

اخبار الفلبين

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