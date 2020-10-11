الخارجية الروسية تؤكد الاهتمام باستقرار أذربيجان وأرمينيا في ظروف النزاع في إقليم قره باغ

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اهتمام روسيا باستقرار أذربيجان وأرمينيا في ظروف النزاع في إقليم قره باغ.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: استقرار أذربيجان وأرمينيا مهم بالنسبة لنا على حد سواء ويعتبر من أولوياتنا، ولدينا مصالحنا القومية ونحن ندافع عنها، لافتة إلى أن روسيا لا تستغل أبدًا مشاعر الشعوب ولا تلقي خطابات جوفاء، أما حال أذربيجان وأرمينيا فقد نجحت في الوصول إلى نتيجة على أساس جهود دبلوماسية.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تنظيم لقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في خضم النزاع المسلح في قره باغ، متابعة: أظن أن أي حديث عن التسوية في قره باغ يجب بدؤه من حقيقة أن هناك صديقا حقيقيا وهناك أيضا من هو ليس كذلك.

وأشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بدور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في توصل الجانبين إلى اتفاق وقف إطلاق النار، من أجل تبادل الأسرى وجثث القتلى، مؤكدة أن لافروف أظهر خلال المشاورات في موسكو حنكته الدبلوماسية وصفاته الشخصية.