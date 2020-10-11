اعرف القطع الأثرية المعروضة فى أقرب متحف لك واستمتع بمشاهدتها حتى نهاية أكتوبر

كتبت آمال رسلان

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار أن احتفالات القطاع بانتصارات اكتوبر المجيدة مستمرة على مدار الشهر، حيث يمكن للمصريين زيارة المتاحف بالمحافظات المختلفة والاستمتاع بعدد مميز من القطع الاثرية التى تظهر القوة العسكرية لمصر على مدار العصور.

وتعرض المتاحف الأثرية المصرية بجميع المحافظات قطع أثرية عسكرية من مقتنياتها في عرض خاص لتكون تحفة شهر أكتوبر، حيث أن عرض جميع القطع سوف يستمر طوال الشهر الجاري.

اعرف القطع المعروضة فى أقرب متحف لك واستمتع بمشاهدتها فى عرض خاص حتى نهاية أكتوبر:

1 - تتنوع القطع بين أدوات تم استخدامها في الحرب، أو تماثيل لقادة وملوك وجنود شاركوا في الحروب على مدار العصور.

2 - المتحف المصرى بالتحرير يعرض لوحة ثارو أحد القادة العسكريين في عهد الملك سيتي الأول ورمسيس الثاني.

3 - يعرض متحف كوم أوشيم بالفيوم سفينة تمثل أدوات الحرب والنصر.

4 - متحف ملوى يعرض تمثال الإلهة سخمت إلهة القوة والحرب.

5 - متحف الفن الإسلامى يعرض مجموعة من الزرد والأسلحة.

6 - متحف الإسكندرية القومى يعرض تمثال للملك المحارب تحتمس الثالث ممثل على هيئة أبو الهول.

7 - متحف المجوهرات الملكية يعرض صورة لإبراهيم باشا، أبرع قادة الجيش في القرن الـ19، بالملابس الرسمية متقلدا الأوسمة والنياشين.

8 - يعرض متحف الأقصر قطعة من الحجر الرملي من عصر الملك توت عنخ آمون عليها نقش احتفال بالنصر.

9 - يعرض متحف سوهاج تمثال للملك تحتمس الثالث جالس يقبض على شارات الحكم ويرتدي التاج الملكي.

10 - 25 قطعة أثرية فى متحف جاير آندرسون، تشمل مجموعة من الأسلحة منها عدد من الفؤوس، والسيوف، والغدرات، والبنادق، ومذخرات البارود، والخوذات.

11 - كما يعرض المتحف معرضا للفن التشكيلي يضم لوحات بورتريه، لشهداء العمليات العسكرية في الآونه الأخيرة.