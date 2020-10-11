اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اتحاد إفريقيا يؤكد أهمية انخراط حركتى "الحلو ونور" بالسودان فى اتفاق السلام

الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:07 م
اتحاد إفريقيا يؤكد أهمية انخراط حركتى "الحلو ونور" بالسودان فى اتفاق السلام اتفاق السودان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الاتحاد الإفريقي، أهمية مواصلة العمل والحوار حتى يكتمل مشروع السلام السوداني، بانخراط رئيس (الحركة الشعبية- شمال) عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة (جيش تحرير السودان) عبدالواحد محمد نور في خيار السلام.


والتقى الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، مع السفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي بالسودان، الذي نقل له تحيات وتهنئة رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسي فكي بمناسبة نجاح مفاوضات السلام بجوبا.


وأوضح السفير محمد بلعيش -في تصريح صحفي- أن الاتحاد الافريقي ينظر للتجربة السودانية الجارية بمزيد من التفاؤل، لافتا إلى أن العالم ينظر للسودانيين كنموذج للتسامح والاعتراف بالآخر من أجل بناء الوحدة الوطنية دون إقصاء.


وأكد أنه تطرق -خلال لقائه مع عضو مجلس السيادة الانتقالي- إلى المساهمات التي يمكن أن يقدمها الإتحاد الإفريقي للسودان خلال المرحلة القادمة وذلك لترسيخ مكتسبات الفترة الإنتقالية، والمضي قدماََ في إنجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المتبقية.


اتحاد إفريقيا

حركتى الحلو ونور

اتفاق السلام

اتفاق السلام في السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية السودان: العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:18 م

الصحافة العربية اليوم.. خطة لتوظيف السعوديات في ميدان الرياضة.. الإمارات تسير طائرتي مساعدات إلى السودان.. الصحة الكويتية تجتمع اليوم لتقييم تطورات الوضع الوبائي.. زيارة وشيكة لوفد إسرائيلى إلى البحرين

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:15 م

صور.. السودان يتسلم سفينة تدريب حربية من روسيا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:10 م

تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بكورونا بينهما جندى عائد من جنوب السودان

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:20 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة