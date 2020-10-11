اتحاد إفريقيا يؤكد أهمية انخراط حركتى "الحلو ونور" بالسودان فى اتفاق السلام

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أكد الاتحاد الإفريقي، أهمية مواصلة العمل والحوار حتى يكتمل مشروع السلام السوداني، بانخراط رئيس (الحركة الشعبية- شمال) عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة (جيش تحرير السودان) عبدالواحد محمد نور في خيار السلام.



والتقى الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، مع السفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي بالسودان، الذي نقل له تحيات وتهنئة رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسي فكي بمناسبة نجاح مفاوضات السلام بجوبا.



وأوضح السفير محمد بلعيش -في تصريح صحفي- أن الاتحاد الافريقي ينظر للتجربة السودانية الجارية بمزيد من التفاؤل، لافتا إلى أن العالم ينظر للسودانيين كنموذج للتسامح والاعتراف بالآخر من أجل بناء الوحدة الوطنية دون إقصاء.



وأكد أنه تطرق -خلال لقائه مع عضو مجلس السيادة الانتقالي- إلى المساهمات التي يمكن أن يقدمها الإتحاد الإفريقي للسودان خلال المرحلة القادمة وذلك لترسيخ مكتسبات الفترة الإنتقالية، والمضي قدماََ في إنجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المتبقية.