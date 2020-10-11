إقبال كبير من الجمهور فى معرض تراثنا على شغل التطريز اليدوى

كتب إسلام سعيد

شهد معرض تراثنا اقبال كبير من الجمهور للمعرض على منتجات الهاند ميد والتطريز اليدوي، والذى يشهد مشاركة كبيرة من العارضين هذا العام، وعقب افتتاح المعرض للجمهور صباح اليوم تنوعت عمليات الشراء للقطاعات المختلفة لكن أجنحة التطريز اليدوي أخذت نصيب كبير من الجمهور.

وأجرت مساء أمس نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، جولة داخل المعرض لتفقد وضع العارضين، خاصة بعد الدعم الحكومي الكبير المقدم للمشاركين في تراثنا.

وكشف طارق صبور مدير المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مشاركة 630 عارض وعارضة بمعرض تراثنا من جميع محافظات الجمهورية، من بينهم 45 جمعية أهلية، بزيادة كبيرة عن العام الماضى والتي كانت تشهد مشاركة 520 عارض و 35 جمعية أهلية.

وأضاف في حديثه لبرنامج أسواق المذاع على تلفزيون اليوم السابع، أن هناك اهتمام كبير من الدولة بقطاع الحرف والصناعات اليدوية، لافتا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يتحمل 75 % من تكلفة القيمة الفعلية للمعرض، وذلك للتخفيف على المشاركين، كما يتم اتاحة إقامة مجانية للعارضين من المحافظات المختلفة، وذلك للتخفيف عليهم مشقة الانتقال.

وأشار مدير المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى أن الجهاز قدم للمشاركين من بعض المحافظات النائية خصم 50 % من قيمة الاشتراك المدعوم أساسا، وذلك لتمكينهم من المشاركة والترويج لمنتجاتهم، بعد فترة انقطاع كبير منذ بداية جائحة فيروس كورونا، لأن المعارض الوسيلة الأولى للترويج لهؤلاء المنتجين.

وبشأن شروط الاشتراك في معرض تراثنا، أوضح "صبور"، إن من يمتلك مهارة وخبرة لإنتاج حرف ومنتجات تراثية ويدوية ومنتج مصري هي الشروط الأساسية، إضافة إلى حظر اشتراك المنتجات الأجنبية، وكذلك يتيح جهاز تنمية المشروعات الاشتراك عبر 31 فرع له على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع، أنه يتم متابعة المنتجات المشاركة بمعرض تراثنا للتأكد من كونها محلية الصنع، وأى منتج يتم اكتشافه أنه مستورد يتم استبعاد المشارك به، لأن الهدف الرئيسى من معرض تراثنا هو الترويج للصناعات اليدوية والحرفية الوطنية.

واختتم، أن التعاقدات التي تتم في معرض تراثنا سواء كانت داخلية أو خارجية تكون من خلال العارضين، وجهاز تنمية المشروعات لا يتدخل في هذه العملية، لكنه يتابع بصورة مستمرة تسهيلات تنفيذ هذه العقود.