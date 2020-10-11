أعراض الإجهاد واعرف طرق بسيطة لتجنبه

كتبت إيناس البنا

الإجهاد هو طريقة يستخدمها جسمك لحمايتك من التهديدات والمخاطر، فعندما تشعر بخطر (حقيقي أو متخيل) ، فإن دفاعات جسمك تتقدم بشكل مفرط مما يؤدي إلى زيادة الهرمونات التي تهيئك إما لمحاربته أو الفرار منه.

وتُعرف استجابة الإجهاد هذه بآلية القتال أو الطيران، وفي اللحظة التي تشعر فيها بالتهديد ، يفرز جهازك العصبي المركزي هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، لحث جسدك لاتخاذ إجراءات فورية، ثم ينبض قلبك بشكل أسرع ، وتصبح العضلات مشدودة ، ويتصاعد ضغط الدم ، وتصبح النفس سريعة والعقل أكثر حدة.

أسباب التوتر



هناك العديد من المواقف والظروف الحياتية التي يمكن أن تؤدي إلى التوتر، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" تشمل المسببات الخارجية وراء التوتر ما يلي:

موت أحد المقربين.

الطلاق.

الإصابة أو المرض.

فقدان الوظيفة.

التقاعد.

ضغط العمل أو المدرسة.

قضايا العلاقة العاطفية.

مشاكل مالية.

بينما تشمل الأسباب الداخلية وراء التوتر ما يلي:

الأفكار المتشائمة.

عدم القدرة على قبول عدم اليقين.

عدم المرونة.

الحديث الذاتي السلبي.

توقعات غير واقعية.

أعراض الاجهاد



قد تظهر علامات التوتر والإجهاد من خلال جسمك وعواطفك وسلوكياتك، حيث تختلف الأعراض من شخص لآخر ، حسب وضع حياتهم وسماتهم الشخصية. فيما يلي بعض العلامات الحمراء للتوتر التي يجب أن تنتبه لها.

الأعراض الجسدية

التعرق الغزير.

ألم في الظهر أو الصدر.

تقلصات العضلات أو التشنجات.

الإغماء (فقط في الحالات الشديدة).

الصداع.

الرعشة في أعصابك.

الدوخة.

مشاكل النوم.

عسر الهضم.

تشخيص وعلاج الإجهاد



لا يوجد اختبار محدد للتوتر، فقط يقوم طبيب نفساني بتشخيص الحالة من خلال الاستبيان والتفاعل وجهاً لوجه، ولا يُنصح بتناول الأدوية للتوتر إذا لم تكن ناجمة عن أي حالة كامنة.

إذا كان مرتبطًا بالاكتئاب أو اضطراب القلق، فقد يصف الطبيب مضادات الاكتئاب، ومع ذلك ، فإن تطوير استراتيجيات المواجهة هو أفضل طريقة لإدارة التوتر. قد تساعد أيضًا العلاجات البديلة مثل تقنيات الاسترخاء والتأمل والعلاج بالروائح وعلم المنعكسات.

تمرن بانتظام:



تحسن التمارين من مزاجك عن طريق خفض هرمونات التوتر وإفراز مواد كيميائية سعيدة مثل الإندورفين، كما يمكنها أيضًا العمل عن طريق تشتيت انتباهك عن الأفكار السلبية.

تناول الطعام بانتباه:



النظام الغذائي المتوازن يفرز العديد من مشكلات الصحة البدنية والعقلية، فيمكن أن تلعب بعض الأطعمة دورًا أساسيًا في تنظيم حالتك المزاجية. في حين أن النظام الغذائي الغني بالسكر المليء بالكربوهيدرات المكررة والأطعمة المصنعة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض التوتر ، فإن تناول وجبة غنية بالبروتينات والخضروات وأحماض أوميغا 3 الدهنية ستحسن مزاجك.

مارس تمارين التنفس:



من المعروف أن التنفس العميق له تأثير مهدئ على جهازك العصبي، كما أنه يعزز الاسترخاء والنوم.