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أحمد العوضى عن تجسيده شخصية الخائن هشام عشماوى: عشت فى صراع نفسى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:28 م
أحمد العوضى عن تجسيده شخصية الخائن هشام عشماوى: عشت فى صراع نفسى الفنان أحمد العوضى
كتب سمير حسنى

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أعرب الفنان أحمد العوضى، عن سعادته فى اختياره بمسلسل الاختيار، كاشفا عن تعرضه لصراع نفسى نتيجة تجسيده شخصية الإرهابى الخائن هشام عشماوي.

 

وقال "العوضى" خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي: "الحقيقة لما اترشحت فى مسلسل الاختيار أن أجسد الخائن هشام عشماوى عشت فى صراع نفسى أن إزاى هقدر أعبر عن كمية الغل والحقد والكراهية والضغينة اللى بيحملها أهل الشر باسم الدين واللى للأسف نالوا من كتير من شهدائنا الأبرار من أبطالنا فى الجيش والشرطة اللى نقطة دم كل واحد فيهم بألف نقطة دم من أهل الشر دول".

 

وأضاف:"لكن سعادتى الحقيقة فى ردود الأفعال فى الشارع هم ازاى كرهوا الشخصية ورفضوا الفكر المتطرف أن أنا حسيت أن أنا قدمت رسالتى ووصلت جزء من الحقيقة، وأد إيه الناس دى بتكره الجيش المصرى والشعب المصرى.. كل سنة وحضراتكم طيبين والله المستعان يا أفندم على كل أعداء الوطن".


السيسي

الندوة التثقيفية

الفنان احمد العوضى

مسلسل الاختيار

هشام عشماوي

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