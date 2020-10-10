نيويورك بوست: FDA تسحب عقار ميتفورمين لعلاج مرض السكر .. اعرف السبب

كتبت إيناس البنا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA هذا الأسبوع، سحب عقار ميتفورمين هيدروكلوريد لعلاج مرض السكري لأنه يحتوي على مستويات زائدة من العامل المسبب للسرطان.

ووفقا لتقرير جريدة " نيويورك بوست" الأمريكية، قامت شركة Marksans Pharma Limited المصنعة للدواء بتوسيع نطاق السحب الذي تم الإعلان عنه في البداية في يونيو ليشمل الآن 76 كمية إضافية من الأدوية غير منتهية الصلاحية، حيث يتم تسويق الأدوية المسترجعة على أنها "أقراص ممتدة المفعول" تحت الاسم التجاري Time-Cap Labs، Inc.



سحب دواء للسكر به مواد مسرطنة

يساعد الدواء على خفض مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، ولكن المنتج الذي تم استدعاؤه يحتوي على مستوى عالٍ بشكل غير مقبول من مادة N-Nitrosodimethylamine ، والتى تعتبر مادة مسرطنة محتملة للإنسان.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء في إعلانها "أجرت شركة Marksans اختبار N-Nitrosodimethylamine (NDMA) للقطع المسوقة المحددة غير المنتهية ولاحظت أن محتوى مادة NDMA في بعض القطع يتجاوز حد المدخول اليومي المقبول (ADI) البالغ 96 نانوجرام / يوم ، لذلك ، من منطلق الحذر الشديد ، تم سحب 76 قطعة إضافية."

ينطبق الاسترجاع على أقراص الميتفورمين بين 500 مجم و 750 مجم، والأقراص ذات الـ 500 مجم منقوش عليها "101" على جانب واحد .

وتنصح إدارة الغذاء والدواء (FDA) المستخدمين بالاستمرار في تناول الأقراص التي تم سحبها حتى يوفر أخصائي طبي بديلًا أو خيار علاج بديل.

وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيان: "قد يكون من الخطر على مرضى السكري من النوع 2 التوقف عن تناول الميتفورمين دون التحدث أولاً إلى أخصائي الرعاية الصحية".

يجب على المستهلكين "الاتصال بطبيبهم أو مقدم الرعاية الصحية إذا واجهوا أي مشاكل قد تكون مرتبطة بتناول أو استخدام هذا المنتج الدوائي."