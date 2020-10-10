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إندبندنت تتوقع كشف جونسون الإثنين قيود كورونا الجديدة أمام البرلمان البريطانى

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:51 م
إندبندنت تتوقع كشف جونسون الإثنين قيود كورونا الجديدة أمام البرلمان البريطانى بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إنه من المتوقع أن يدلى رئيس الوزراء البريطانى ببيان أمام البرلمان يوم الاثنين، سيكشف خلاله عن قيود كورونا الجديدة، ونظام من ثلاث طبقات لقواعد الإغلاق المحلى (العزل).

ورجحت الصحيفة، أن يتم إغلاق المطاعم والحانات فى بعض أجزاء من شمال إنجلترا وميدلاندز، بموجب النظام الجديد فى ظل المستويات المرتبطة للإصابة بكوفيد فى هذه المناطق.

 يأتى هذا فى الوقت الذى حذر فيه نائب المسئول الطبى الرئيسى جوناثان فان تام البرلمان من أن أزمة بريطانيا فى لحظة حرجة، وأن عدد حالات كورونا فى بعض أجزاء المملكة المتحدة تخرج عن السيطرة، مع استمرار الموجة الثانية فى الصعود عبر البلاد، حيث تشير الأرقام إلى أن عدد الإصابات قد تضاعف فى أسبوع.

ووصلت الإصابات اليومية لكوفيد 19 إلى أكثر من 17 ألف، أكثر من ثلاثة أضعاف ذروة الموجة الأولى فى إبريل، مما يجعل إجمالى الإصابات أكثر من 550 ألف.

وأدى بؤر تفشى فى شمال إنجلترا إلى الارتفاع الأخير فى إصابات كورونا، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقديم إجراءات احتواء لأشخاص عبر البلاد.وقالت جيليان كيجان، وزيرة المهارات والتدريب المهنى إن البلاد فى وضع خطير بشكل لا يصدق، وسيتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات للسيطرة على الحالات.

وتكشف الأرقام الحكومية الأخيرة أن العديد من المناطق الأخرى حول بريطانيا تشهد زيادة كبيرة فى الحالات الجديدة، وفقا لتحليل إندبندنت.

وأوضحت الصحيفة، أن مناطق فى شمال إيرلندا وشمال إنجلترا، قد شهدت أعلى معدلات العدوى على مدار الأيام السبعة الأخيرة، وشهدت مناطق ديرى ووتنجهام ومانشستر وليفربول إصابة أكثر من 700  بين كل 100 ألف شخص.

وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن القيود المحلية كانت جزءا من نهج الحكومة للتدخلات المستهدفة، ولم يستبعد إمكانية إغلاق كامل على مستوى البلاد.


بريطانيا

كورونا فى بريطانيا

بوريس جونسون

الحكومة البريطانية

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