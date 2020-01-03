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8 طن دجاج غير صالح للإستهلاك الأدمى بمحافظة الشرقية

الجمعة، 03 يناير 2020 05:24 م
8 طن دجاج غير صالح للإستهلاك الأدمى بمحافظة الشرقية لحوم مجمدة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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حررت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، محضرين لثلاجتين لحفظ وتعبئة اللحوم فى حملة تفتيشية بمركز ومدينة أبو حماد، بعد ضبط حوالى 8 طن دجاج غير صالح للإستهلاك الآدمى .

وقال الدكتور أشرف توفيق ، مدير مديرية الطب البيطري ، إن الإدارة شنت حملة موسعة على أسواق اللحوم والأسماك ، بالإشتراك مع مديرية التموين بالشرقية ومباحث التموين ، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين مخالفة لثلاجتين لحفظ وتعبئة اللحوم كما تم ضبط  7 طن و 500 كجم  دجاج وأجزاء دجاج و 245 كجم  كبده مجمدة غير صالة للاستهلاك الادمى .

من ناحية أخرى  قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والوحدات المحلية القروية التابعة لها بتنفيذ قرارات الإزالة لعدد 48 حالة تعد مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 6 الاف و366 مترا وذلك خلال شهر ديسمبر الماضى بالإشتراك مع قوات الأمن ومديرية الزراعية وحماية الأراضى ، تم تنفيذ إزالة 7حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية ببيشة قايد بمساحة 705 م2، وعدد 9 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بنى عامر بمساحة  1040 م2، وعدد 4 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بشيبة النكارية بمساحة  875 م2 ، وعدد 10 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية العصلوجى بمساحة 10 الاف و126 م2 ، وعدد 9 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية الشوبك بمساحة 1325م2 ، وعدد 8 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية ببردين بمساحة  10 الاف و65 م2، وعدد 1 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية النخاس بمساحة  230م2، ليصل اجمالى عدد حالات التعدى المخالفه بالبناء على الارض الزراعية  الى 48 حالة تعد مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 6 الاف و366 متراً.  

وتستمر مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية القروية برصد كافة اشكال التعديات المخالفة على الاراضى الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة  لها وتطبيق القانون بكل حزم وقوة على المخالفين .

 



 

 


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