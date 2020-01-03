8 طن دجاج غير صالح للإستهلاك الأدمى بمحافظة الشرقية

من ناحية أخرى قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والوحدات المحلية القروية التابعة لها بتنفيذ قرارات الإزالة لعدد 48 حالة تعد مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 6 الاف و366 مترا وذلك خلال شهر ديسمبر الماضى بالإشتراك مع قوات الأمن ومديرية الزراعية وحماية الأراضى ، تم تنفيذ إزالة 7حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية ببيشة قايد بمساحة 705 م2، وعدد 9 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بنى عامر بمساحة 1040 م2، وعدد 4 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بشيبة النكارية بمساحة 875 م2 ، وعدد 10 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية العصلوجى بمساحة 10 الاف و126 م2 ، وعدد 9 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية الشوبك بمساحة 1325م2 ، وعدد 8 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية ببردين بمساحة 10 الاف و65 م2، وعدد 1 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية النخاس بمساحة 230م2، ليصل اجمالى عدد حالات التعدى المخالفه بالبناء على الارض الزراعية الى 48 حالة تعد مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 6 الاف و366 متراً.

وتستمر مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية القروية برصد كافة اشكال التعديات المخالفة على الاراضى الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها وتطبيق القانون بكل حزم وقوة على المخالفين .