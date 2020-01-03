سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 08:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

الجمعة، 03 يناير 2020 04:30 ص
3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها الإخوان - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن حظر نشاط الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية أصبح معقدًا للغاية فى ظل إقدام الجماعة على الاعتماد على سياسيين أمريكيين للتسويق لهم، مشيرًا إلى أن الأمور تزداد تعقيدًا بشأن هذا الملف لأن هناك من يسوق لها سياسيًا ويحاول إعادة بعثها وإنتاجها فى مشهد أحداث الشرق الأوسط من جديد وخاصة فى الشمال الأفريقى كما فى تونس وليبيا.

وقال الباحث الإسلامى، إن الوقت الراهن يشهد تقاطع المصالح وتداخلها بين القوى الدولية والإقليمية حول الاستعانة بالإخوان، وهو الأمر الأكثر وضوحًا من تجاذبات العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بقيادة الإخوانى الحالم بالخلافة رجب أردوغان.

وأضاف هشام النجار، أن ملف حظر نشاط الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية يخضع لاعتبارات كثيرة منها الوضع الإقليمى فى الشرق الأوسط وإمكانية نجاح أردوغان من عدمه فى إنقاذ جماعته، والوضع السياسى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الداخل فى مقابل محاولات خصومه السياسيين لعزله أو على الأقل إضعافه، متابعا: "كلما كان موقف ترامب قويا كان قادرًا على إنفاذ وعوده وتحقيق خططه بحظر نشاط الإخوان، ولعل تصنيف الإخوان جماعة ارهابية أحد الملفات الرئيسية التى يتبناها الجمهوريون ويعارضها الديمقراطيون.

وفى وقت سابق قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن هناك تيارًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية يسعى بشتى الطرق لتأجيل فتح ملف نشاط جماعة الإخوان فى واشنطن واعتبارها إرهابية، مشيرة إلى أن هذا التيار قد يؤجل مساعى الرئيس الأمربكى دونالد ترامب اعتبار الإخوان تنظيم إرهابى خلال عام 2020، لافتة فى ذات التوقيت إلى أن توغل الإخوان فى واشنطن وتواجدهم المستمر فى أكبر الصحف الأمريكية هو أمر متعلق بالسياسة الداخلية فى أمريكا أكثر ما هو متعلق بالعلاقة بين أمريكا ودول الشرق الأوسط.


الاخوان

ازمه الاخوان

ترامب

امريكا

هشام النجار

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

اخبار مصرية

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإرهاب يسبق تركيا إلى ليبيا قبل ساعات من موافقة برلمانها على التدخل العسكرى.. قطريليكس: تميم يدفع بـ44 إرهابيا لمساندة حكومة الإخوان بطرابلس.. ومعارض: أردوغان يتدخل من أجل الإخوان.. عكاشة: هدفهم سوريا جديدة

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:10 م

تسريبات ومفاجآت جديدة حول الإخوان تكشفها أمانى الخياط فى برنامج الكبسولة

الأربعاء، 01 يناير 2020 01:09 م

السجن عامين لقيادي بالإخوان لتنظيم مظاهرات بالإسكندرية

الأربعاء، 01 يناير 2020 12:33 م

أول اجتماع حكومى فى العام الجديد.. رئيس الوزراء يهنئ القيادة السياسية وجموع الشعب المصرى بالعام الجديد.. ويوجه تهنئة خاصة للأخوة المسيحيين بأعيادهم.. مدبولى: 2020 يتطلب منا جهداً غير مسبوق لخدمة وطننا وشعبنا

الأربعاء، 01 يناير 2020 12:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة

تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة

قبل الانتخابات التكميلية.. إزاى تغير لجنتك لأقرب مكان من سكنك؟

قبل الانتخابات التكميلية.. إزاى تغير لجنتك لأقرب مكان من سكنك؟

كيف دعم البرلمان الحكومة لإحداث الإصلاح المؤسسى تشريعيًا؟

كيف دعم البرلمان الحكومة لإحداث الإصلاح المؤسسى تشريعيًا؟

تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق

تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة