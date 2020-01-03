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17 ألف دولار غرامة لصينى ألقى عملات معدنية فى محرك الطائرة لجلب الحظ

الجمعة، 03 يناير 2020 08:43 م
17 ألف دولار غرامة لصينى ألقى عملات معدنية فى محرك الطائرة لجلب الحظ العملات يبحثون عن العملات المعدنية فى محكات الطائرة
كتب هيثم سلامة

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غُرم رجل صينى يبلغ من العمر 28 عاما بما يعادل 17 ألف دولار تعويضا لشركة طيران بعد أن ألقى بعضا من النقود المعدنية فى محرك طائرة لجلب الحظ وذكر موقع فوكس نيوز، أنه تم القبض على "لو تشاو" بعد ركوبه الطائرة بمقاطعة آنهوى، حيث عثر طاقم شركة الطيران على عملتين معدنيين واحدة كانت على الأرض أما الأخرى كانت بالقرب من المحرك، ليعترف بعدها بانه قد ألقى القطع النقدية لجلب الحظ.

عمال المطار يبحثون على العملات
عمال المطار يبحثون على العملات

وأوضح التقرير، أنه تم إلغاء الرحلة، بينما أجبرت شركة الطيران ، على حجز سكن لركاب الطائرة، كما تم القبض على  "لو" لمدة 10 أيام ، مضيفا أن الشركة قامت بمقاضاة الرجل فى مايو الماضى،  ليمثل بعدها إلى المحاكمة ، وقال محاميه أن الشركة كان يجب عليها إصدار إرشادات قبل صعود الطائرة، تتضمن عدم إلقاء العملات المعدنية فى المحركات، مشيرا أن تلك الخرافة شائعة فى الصين، حيث تم الإبلاغ عن عدة حوادث لركاب آلقوا قطعا معدنية فى محركات الطائرات من أجل الحظ خلال السنوات القليلة الماضية

وقضت المحكمة بأنه  كان مسئولاً، مما ترتب عليه دفع تعويضات بقيمة  120 ألف يوان وهو ما يعادل حوالي  17 الف دولار ، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة البالغة 459 يوان ما يعادل حوالي 65 دولارًا.

 

 


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