وزيرة كويتية: نرفض أى انتهاك لحقوق العمالة الوافدة

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أكدت وزيرة المالية الكويتية مريم العقيل، حرص بلادها على حماية حقوق العمالة الوافدة لديها بشكل عام، والعمالة المنزلية بشكل خاص، مشددة فى الوقت نفسه على عدم السماح بأى شكل من أشكال انتهاك حقوق أى عامل وافد فى الكويت.

وأعربت العقيل - فى تصريح صحفى الخميس عن أسفها لوفاة عاملة منزلية فلبينية الجنسية، واتهام مواطنة بالاعتداء عليها، مؤكدة أن الكويت دولة مؤسسات يطبق فيها القانون على الجميع، مواطنين كانوا أو مقيمين.

كما أكدت الوزيرة الكويتية ثقتها في القضاء النزيه، الذي يعتبر الملاذ الآمن للمواطنين والمقيمين في أن يعيد الحقوق لأصحابها، موضحة أن الكويت تحتضن مئات الآلاف من العمالة الوافدة، لكونها من أكثر الدول جذبا للعمالة، نظرا لما تتمتع به العمالة من حرية وعمل آمن وحماية لحقوقها.

وحذرت العقيل، من محاولة البعض استغلال وقوع مثل هذه الحوادث لتأجيج الأوضاع أو محاولة الوقيعة بين الكويت وأي دولة مصدرة للعمالة.

وأضافت العقيل "بين الحين والأخر تحدث بعض الحوادث التي يذهب ضحيتها أي عامل وافد، لكنها حالات قليلة مقارنة بحجم العمالة الوافدة في البلاد، ولا تعتبر هذه الحالات مقياسا أو تقييما لمدى حرص الكويت على رعاية وحماية العمالة الوافدة بها".