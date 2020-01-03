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مصرع شخص وإصابة 19 آخرين فى حريق بمصنع للبطاريات بالهند

الجمعة، 03 يناير 2020 07:17 ص
مصرع شخص وإصابة 19 آخرين فى حريق بمصنع للبطاريات بالهند الشرطة الهندية
أ ش أ

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لقى شخص مصرعه وأصيب 19 آخرون الخميس إثر اندلاع حريق داخل مصنع لإنتاج البطاريات غربى العاصمة الهندية نيودلهى.
وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن الحريق أدى إلى انهيار المصنع، موضحا أن الحريق اندلع في الطابق الأرضى من المصنع، وأن القتيل وجميع المصابين من رجال الإطفاء عدا رجل أمن واحد.
وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أن المصنع كان خاليا من العمال وقت وقوع الحريق، فيما لم تتوافر أية تقارير - حتى الآن - عن أسباب اندلاعه.


الهند

الشرطة الهندية

حريق بمصنع بالهند

نيودلهى

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