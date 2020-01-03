محافظ البحيرة يوجه بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف لمواجهة التلوث

البحيرة - فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ، مشددا على التنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الري والصرف لأعمال الاحلال والتجديد وتطهير ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

من جانبه أكد المهندس عامر شكري مدير الرى ، أنه تم متابعة أعمال نظافة تغطية ترعة النازليه من المخلفات بهندسة رى رشيد، وكذا تطهير ونظافه تغطية ترع كفر الدوار من المخلفات بالعماله اليدوية بهندسة ري كفر الدوار، مشيراً إلى استكمال أعمال نظافة ورفع المخلفات من امام حجز ترعة الجديه بهندسة رى رشيد و تطهير ونزع حشائش مصرفى كفر الدوار و محيط ادكو الغربى بزمام هندسة صرف كفر الدوار بالادارة العامة لصرف شمال البحيرة، وتطهير ونزع حشائش مصرف المحيط ومصرف ابو حمص بزمام هندسة صرف ابو حمص ، وكذلك قيام هندسة رى رشيد بنظافة ورفع الحشائش والمخلفات من أمام ترعة القضاة.