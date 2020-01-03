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محافظ البحيرة يوجه بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف لمواجهة التلوث

الجمعة، 03 يناير 2020 05:22 م
محافظ البحيرة يوجه بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف لمواجهة التلوث اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ، مشددا على التنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الري والصرف لأعمال الاحلال والتجديد وتطهير ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

من جانبه أكد المهندس عامر شكري مدير الرى ، أنه تم متابعة أعمال نظافة تغطية ترعة النازليه من المخلفات  بهندسة رى رشيد، وكذا تطهير ونظافه تغطية ترع كفر الدوار من المخلفات بالعماله اليدوية بهندسة ري كفر الدوار، مشيراً إلى استكمال أعمال  نظافة ورفع المخلفات من امام حجز ترعة الجديه بهندسة رى رشيد و تطهير ونزع حشائش مصرفى كفر الدوار و محيط ادكو الغربى بزمام هندسة صرف كفر الدوار بالادارة العامة لصرف شمال البحيرة، وتطهير ونزع حشائش مصرف المحيط ومصرف ابو حمص بزمام هندسة صرف ابو حمص ، وكذلك قيام هندسة رى رشيد بنظافة ورفع الحشائش والمخلفات من أمام ترعة القضاة.

وفى هذا السياق شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار حملات رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة ، مضيفا أنه تم رفع 1218 طن قمامة بعدد 11 مركز وتحويلها للمقالب العمومية ومصانع تدوير القمامة والتى تمثلت فى رفع 400 طن بدمنهور و 80 طن بالدلنجات و 121 بأبو حمص 90 طن برشيد و 35 طن ببدر و86 طن بالرحمانية و46 ايتاي البارود و120 بادكو و100 كوم حمادة و 50 حوش عيسى و90 طن المحمودية.
 
ووجه محافظ البحيرة برفع خدمة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وحصر جميع الأعمدة التي تحتاج إلي صيانة علي  مستوى المحافظة بالاضافة إلى  متابعة وصيانة دَورية لأعمدة الإنارة  حفاظاً علي سلامة  المواطنين ، مؤكداً على إستمرار عمل النواب المعنين بمتابعة أعمال الكهرباء من أعمدة ومحولات وكشافات بنطاق المراكز والمدن والقرى والعمل على إجراء الصيانة اللازمة على الفور وفصل وإزالة الوصلات العشوائية المخالفة بالتنسيق مع شركة الكهرباء. 
 
حيث قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز إيتاى البارود وبدر والمحمودية  والدلنجات بالتنسيق مع قسم الكهرباء من تركيب عدد 51 حامل وتغيير وتركيب عدد 171 عازل لأعمدة الكهرباء وصيانة 62 عمود كهرباء بنطاق الوحدات المحلية.
 
وتضمنت صيانة اعمدة الكهرباء قرى "صفط الحرية - أرمانياـ النبيرة - ششت الأنعام"  بمركز ومدينة إيتاي البارود  كما تم تركيب عداد لمحول عزبة فرج عطية بنطاق الوحدة المحلية لقرية صفط الحرية و2 محول كهرباء بقرية كفرعوانه بنطاق الوحدة المحلية لقرية نكلا العنب وكذا شد أسلاك الإنارة علي الأعمدة بأطوال بلغت 990 متر بقري صفط الحرية وأرمانيا وجعيف وششت الأنعام.
 
كما تم صيانة عدد 13 كشاف بشوارع  أحمد ماهر والتحرير وبمحيط كنيسة المحمودية، وصيانة 60 كشاف بالطرق الرئيسية والفرعيه بمركز ومدينة الدلنجات وكذلك صيانة عدد 75 كشاف إنارة بمركز ومدينة بدر وصيانة 216 كشاف وعمود كهربائي وتركيب 217 حامل وعازل بنطاق 4 مراكز بمحافظة البحيرة 
فيما  قامت الوحدات المحليه بمدن ومراكز "ايتاي البارود  - المحموديه - الدلنجات - الرحمانيه " بالتنسيق مع قسم الكهرباء بصيانة عدد 120  عمود كهربائي وتركيب 217 حامل وعازل وتركيب 20كشاف بنطاق قري مركز ومدينه ايتاي البارود.
 
كما تم شد الاسلاك الكهربائية باطوال بلغت 850 م وكذا فصل مفاتيح الإنارة العشوائية من علي الأعمدة ، بالإضافة الي تركيب عدد 2 عداد لمحول كهرباء الشرقاية وكهرباء مسجد أبو نشابة ، كما تم صيانة 60 كشاف بالطرق الرئيسيه والفرعيه بمركز ومدينة الدلنجات وتركيب 53 غطاء لأعمدة الانارة بطريق الرحمانية / دسوق ، وكذلك صيانة 16 كشاف بشارع الثوره وخلف السجل المدني وقرية فيشا، بالإضافة الي صيانة محول الصفتي وذلك بمركز ومدينة المحمودية.

 


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