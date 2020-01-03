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ليبيا مقبرة العثمانيين.. مغردون: أردوغان العدو الحقيقى للعرب

الجمعة، 03 يناير 2020 02:18 م
ليبيا مقبرة العثمانيين.. مغردون: أردوغان العدو الحقيقى للعرب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب محمد رضا

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ليبيا مقبرة العثمانيين، بآلاف التغريدات تصدر هذا الهاشتاج الترند، ليذكر به المغردون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بأن الدول العربية وأحفاد عمر المختار سيكونوا فى انتظار جنوده لمواجهة الغزو التركى المقنع للأراضى الليبية تحت مزاعم حماية الأمن القومى التركى، وذلك بعد موافقة البرلمان التركى، الخميس، على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تحت زعم حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولى واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتى مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية فى ليبيا.

مغردون يتفاعلون مع هاشتاج ليبيا مقبرة العثمانيين
مغردون يتفاعلون مع هاشتاج ليبيا مقبرة العثمانيين

 

وقالت مى عمر عبر هاشتاج ليبيا مقبرة العثمانيين، "يلعب أردوغان نفس الدور الذى تلعبه إيران فى المنطقة ويهدف إلى إضعاف وتدمير الدول العربية والإسلامية وتفريقها بالثورات والصراعات والاضطرابات"، وأضاف أنس سعد "قطر زعلانة لأن العالم يطلق على أردوغان الديكتاتور، فهم إمعة لا يرون جرائمه وطغيانه.. يسمعون كلامه المعسول يؤيدون بحر الدماء الذى سيحدث فى ليبيا".

هاشتاج ليبيا مقبرة العثمانيين
هاشتاج ليبيا مقبرة العثمانيين

 

وعبر هاشتاج "ليبيا مقبرة العثمانيين"، شارك تشارلز إيثان، وقال فى تغريده: "حفظ الشعب الليبى من أيدى أردوغان.. لأنه دمر الكثير من البلدان كما أنه يريد تدمير ليبيا"، وقالت جيسى شارلى: "العدو الحقيقى للدول العربية هو أردوغان!.. يجب علينا جميعا أن نكون معا ضده!"، وأضافت مايا "يستخدم أردوغان داعش لتحقيق أهدافه فى السر ويزودهم بالدعم الكامل".

انتقادات لدعم قطر لديكتاتورية أردوغان
انتقادات لدعم قطر لديكتاتورية أردوغان

 

كما قال حساب آخر: "محاولات إرهابية لأردوغان للتدخل فى الشؤون الليبية وإرسال جنود أتراك إلى ليبيا فى محاولة لتدمير الدولة الليبية"، وأضاف ديفيد "برلمان الشر والدم.. برلمان الإرهاب.. البرلمان التركى يوافق على دخول الجيش التركى إلى ليبيا"، وتابع ذاكر نايف: "بدأت طبول الحرب، ويجب أن يعلم أردوغان أن رد الفعل من الدول العربية سيكون قويًا، وسيواجهون هذا الإرهابى بما يفعله من الإرهاب فى ليبيا".

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هجوم على إرهاب أردوغان عبر هاشتاج ليبيا مقبرة العثمانيين

 

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أردوغان عدو العرب على هاشتاج ليبيا مقبرة العثمانيين

 

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أردوغان يستعين بتنظيم داعش لتنفيذ أهدافه السرية

 

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أردوغان يرسل جنوده لتدمير ليبيا

 

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أردوغان يرسل جنوده لتدمير ليبيا بموافقة برلمان الإرهاب

 

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طبول الحرب تدق على هاشتاج ليبيا مقبرة العثمانيين

 


ليبيا مقبرة العثمانيين

رجب طيب اردوغان

الجيش التركى

تنظيم داعش

الازمة الليبية

البرلمان التركى

الغزو التركى لليبيا

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