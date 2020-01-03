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غدا أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية فى فيلة وأبو سمبل

الجمعة، 03 يناير 2020 08:59 ص
غدا أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية فى فيلة وأبو سمبل معبد فيلة
كتب عبد الحليم سالم

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تستعد شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، لبدء عروض الصوت والضوء فى منطقتى فيلة بأسوان  وأبو سمبل، وذلك لأول مره فى تاريخ الصوت والضوء بمعبدى فيلة وابو سمبل، وذلك اعتبارا من غد السبت 4 يناير المقبل ،حيث يقام بمعبد فيلة الساعة السادسة والنصف مساء، ومعبد أبو سمبل يقام العرض باللغة الأكثر عددا، وباقى اللغات باستخدام سماعات الترجمة الفورية  الساعة السادسة والنصف مساء.

 

وصرح محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية. فى بيان له اليوم، أن الشركة انتهت من الأعمال الفنية الخاصة  بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى فيلة وابوسمبل، كإحدى اللغات الأساسية  التى يقدم بها العرض، ليصبح عرض الصوت والضوء مقدم بـشكل حى بتسعة  لغات) اللغة العربية – الانجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الإسبانية – اليابانية).

 

وأضاف محمد عبد العزيز، أنه تم إطلاق عروض الصوت والضوء باللغة الصينية فى منطقتى الهرم والكرنك مع بداية العام الماضى، وقد استقبلت الرواد الصينيين والذين عبروا عن مدى إعجابهم وسعادتهم بوجودهم بين أحضان الحضارة الفرعونية وسماعهم لغتهم، والتى سهلت عليهم الكثير فى اكتشاف المزيد من اسرار هذه الحضارة .

 

يذكر أنه يقدم العرض الصينى الآن بمنطقة الهرم يوم الأحد الساعة الثامنة مساء، وفى منطقة الكرنك يوم الجمعة الساعة التاسعة مساء.

 

وأضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار، الأهرامات وأبو الهول، هذا الحدث الذى ينتظره العالم لمشاهدة الأهرامات وأبوالهول مضاءة خلال استقبال العام الجديد، وذلك فى إطار احتفالات العالم برأس السنة الميلادية، وصرح محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، أنه تقرر إضاءة الأهرامات وأبو الهول، وذلك لإعلان احتفال مصر ومشاركتها العالم أجمع باستقبال عام جديد، وذلك بين أحضان الحضارة المصرية العظيمة.

 

 

 


عروض الصوت والضوء

مصر للصوت والضوء

الاهرامات

ابو الهول

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