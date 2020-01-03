صور .. محافظ الوادى الجديد يوجه بتعميم مشروع الصوب الزراعية المميزة على مستوى القرى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، مشروع الصوب الزراعية المميزة بقرية الهنداو بمركز الداخلة، وذلك ضمن جولته التفقدية لمركز الداخلة، وأشاد المحافظ، بالمشروع ووجه بتعميمه على القرى بواقع إقامة 10 صوب لكل قرية، وذلك بالتعاقد مع مركز الداخلة على عدد 50 صوبة مرحلة أولى لـ 5 قري كما وجه الزملوط، بدعم الشباب المزارعين بالتقاوي والأسمدة اللازمة، وفتح منافذ لبيع المنتجات وتسويقها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

وقرر الزملوط، منح بئر سطحي لمشروع الصوب، وذلك من الآبار التي وافقت عليها وزاره الري، مع ضرورة استكمال الأرض المخصصة للمشروع.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مشروع الصرف الصحي بقريه الجديدة، وذلك ضمن جولته التفقدية لمركز الداخلة.

وجه الزملوط، بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وسرعه الانتهاء من كافه الأعمال بخطوط الانحدار والطرد التي تبلغ أطوالها 17 كم حتى محطة المعالجة.

كما وجه بعمل تجربه للاطمئنان علي خط الانحدار وفي حال التأكد من سلامته يجري العمل برصف الطريق، للتيسير على المواطنين.

كما وجه المحافظ ، خلال تفقده بمشروع منتجات جريد النخيل بمدينة موط بمركز الداخلة، بضرورة تطوير المشروع وتوسعته والاستعانة بمعدات وماكينات بمعرفة المحافظة لتدريب الشباب عليها.

ووجه الزملوط، بتوقيع بروتوكول مع مديرية التربية والتعليم لتدريب الطلبة على أعمال الصناعات اليدوية ومنتجات الجريد، وذلك بهدف الحفاظ على الحرف اليدوية من الانقراض وتطويرها، على أن يجري التدريب بورش النجارة بالمدارس الثانوية الصناعية بمراكز المحافظة.