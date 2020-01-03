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"سفير الطفولة": استجابة الرئيس لتدريس مادة احترام الآخر دعم قوى لذوى الهمم

الجمعة، 03 يناير 2020 12:14 م
"سفير الطفولة": استجابة الرئيس لتدريس مادة احترام الآخر دعم قوى لذوى الهمم مهند عماد سفير الطفولة
تقرير محمد قاسم

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أكد مهند عماد سفير الطفولة بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى في احتفالية "قادرون باختلاف" لذوى القدرات الخاصة، لطلبه بتدريس مادة "احترام الآخر" فى المدارس والجامعات، أن سبب عرضه الفكرة على الرئيس يرجع إلى مشاهدته لعدد من أصدقائه يتعرضون للتنمر من بعض الأشخاص بسبب إعاقتهم فقرر عرض الفكرة على الرئيس عبد الفتاح السيسى كمادة احترام الآخر وتدريسها فى المدارس والجامعات.

وأضاف مهند أن تدريس مادة احترام الآخر فى المدارس والجامعات سيكون له دور كبير نشر الوعى واحترام وتقدير المواطنين بعضهم لبعض.

وأضاف سفير الطفولة أنه يحلم أن يكون أستاذ جامعى يدرس اللغات للطلبة وأنه يحب الموسيقى والغناء ويقوم بالتدريب عليهما ويحب أغانى أم كلثوم ومدحت صالح ويمارس رياضة السباحة وحصل على عدة بطولات فى هذه الرياضة.

وعبر سفير الطفولة عن فرحته باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لطلبه بتدريس مادة احترام الأخر قائلا: "كنت مبسوط جدا وهطير من الفرحة" بعدما استجاب الرئيس لطلبى.

وأكد مهند أنه يعشق بلده مصر، قائلا: "بلدنا هتبقى أد الدنيا".

وكان الطفل "مهند"، أحد أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، طالب بأن يتم تدريس مادة "احترام الآخر" فى المدارس والجامعات، خلال كلمته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، حيث رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "يا مهند هتتعمل فورا".

 

 

 


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