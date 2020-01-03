سعر اليورو اليوم الجمعة 3 - 1- 2020

كتب هانى الحوتى

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-1-2020، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 17.86 جنيه للشراء، و 18.06 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك المركزى 17.89 جنيه للشراء. 17.89 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 17.86 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 17.85 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 17.83 جنيه للشراء.

18.11 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 17.85 جنيه للشراء.

18.03 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 17.92 جنيه للشراء. 17.92 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.

وأظهر مسح اليوم الخميس، أن نشاط التصنيع فى أنحاء منطقة اليورو ختم 2019 بأداء متواضع بعد أن شهد انكماشا للشهر الحادى عشر على التوالى بما يشير إلى أن بداية العام الجديد لن تشهد على الأرجح تحسنا.

ومنذ فبراير، تقبع القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديرى المشتريات تحت مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجلت فى ديسمبر 46.3 بما يقل عن قراءة نوفمبر البالغة 46.9 لكن بما يفوق تقديرا أوليا عند 45.9.

وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، والذى يدخل فى قياس مؤشر مديرى المشتريات المجمع ويعتبر معيارا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 46.1 من 47.4.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين فى آي.إتش.إس ماركت "المصانع فى منطقة اليورو سجلت نهاية مزرية للعام 2019 بتراجع الإنتاج بمعدل لم يتخطاه منذ 2012".